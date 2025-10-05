Ρώμη: Δεκαέξι προσαγωγές μετά την ολοκλήρωση της διαδήλωσης συμπαράστασης στον παλαιστινιακό λαό – ΦΩΤΟ

Δεκαέξι προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (4/10) στην Ρώμη, μετά την ολοκλήρωση της μαζικής διαδήλωσης συμπαράστασης προς τον παλαιστινιακό λαό και το Global Sumud Flottilla.

Όταν όλοι σχεδόν οι διαδηλωτές είχαν αποχωρήσει, δυο ομάδες ατόμων με καλυμμένο το πρόσωπο έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, στην κεντρική περιοχή γύρω από την βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζιόρε. Πυρπόλησαν και κατέστρεψαν, επίσης, σειρά παρκαρισμένων αυτοκινήτων. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και η συγκεκριμένη περιοχή απομονώθηκε για μία περίπου ώρα.

Pro-Palestinian protest in Rome as Global Sumud Flotilla Intercepted

ph © Valentina Cinelli pic.twitter.com/Jr1Ii33myD — Valentina Cinelli (@bastet) October 4, 2025

Νωρίτερα, συμμετέχοντες στην διαδήλωση, η οποία διεξήχθη με ειρηνικό τρόπο, είχαν απομακρύνει άτομα με καλυμμένο το πρόσωπο, τα οποία είχαν προσπαθήσει να παρεισφρήσουν στην πορεία.