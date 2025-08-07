Καιρός: Αύριο η πιο δύσκολη ημέρα με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς – Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα (07/08) το πρωί ο Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, λόγω των θυελλωδών ανέμων που αναμένονται, με ριπές που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, προβλέπονται βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, με ριπές έως 9, στα ανατολικά ηπειρωτικά, το κεντρικό και νότιο Αιγαίο, καθώς και την Κρήτη.

Αύριο, Παρασκευή 8 Αυγούστου, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

Το Σάββατο 9 Αυγούστου η ένταση των ανέμων θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή τοπικά τα 7. Η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα θα σημειώσει βαθμιαία άνοδο και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά, λόγω του μελτεμιού, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς.