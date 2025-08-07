Καιρός: Αύριο η πιο δύσκολη ημέρα με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς – Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καιρός: Αύριο η πιο δύσκολη ημέρα με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς – Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα (07/08) το πρωί ο Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, λόγω των θυελλωδών ανέμων που αναμένονται, με ριπές που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, προβλέπονται βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, με ριπές έως 9, στα ανατολικά ηπειρωτικά, το κεντρικό και νότιο Αιγαίο, καθώς και την Κρήτη.

Αύριο, Παρασκευή 8 Αυγούστου, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

Το Σάββατο 9 Αυγούστου η ένταση των ανέμων θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή τοπικά τα 7. Η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα θα σημειώσει βαθμιαία άνοδο και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά, λόγω του μελτεμιού, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
13:11 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αρτέμιδα – Καίει κοντά σε σπίτια 

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, το μεσημέρι της Πέμπτης (07/08), έπειτα από φωτι...
13:08 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: 21χρονη μήνυσε οδηγό ταξί – «Απαίτησε επιπλέον 20 ευρώ από ό,τι έγραφε το ταξίμετρο, αρνήθηκα, και με χτύπησε»

Τις στιγμές που έζησε σε μια κούρσα τρόμου, πριν από λίγες μέρες, όταν ο οδηγός ταξί την ξυλοκ...
12:55 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στην Μεσσηνία

Σεισμός έγινε πριν από λίγο στην Μεσσηνία. Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ι...
12:52 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον 37χρονο και την 24χρονη για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Στιγμές φρίκης φέρεται να βίωσε από την ίδια της την μητέρα αλλά και τον σύντροφό της, ένα κορ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια