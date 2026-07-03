Καιρός: Αλλάζει το «σκηνικό» με καταιγίδες και ισχυρά μελτέμια – Πότε επιστρέφει η ζέστη

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού καθώς σήμερα και αύριο, από το μεσημέρι και μετά, η ζέστη περιορίζεται σημαντικά και αναμένονται ενισχυμένα μελτέμια.
Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του OPEN, Κλέαρχου Μαρουσάκη, «θα υπάρχουν φαινόμενα αστάθειας». Προειδοποίησε για ενισχυμένα μελτέμια το Σαββατοκύριακο που θα φτάνουν ακόμη και τα 8 μποφόρ την Κυριακή, «κρούοντας καμπανάκι» και για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.
Ο μετεωρολόγος έκανε λόγο για έντονες καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις στα ηπειρωτικά το Σάββατο, εφιστώντας την προσοχή των πολιτών.
Σύμφωνα με την πρόγνωση οι ενισχυμένοι βοριάδες θα υποχωρήσουν την Τρίτη (7/7), με τον υδράργυρο να σημειώνει άνοδο και τη ζέστη να επιστρέφει.
Η πρόγνωση από την ΕΜΥ
Πρόγνωση για αύριο Σάββατο 04-07-2026
- Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και βαθμιαία στη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν.
- Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.
- Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός.
- Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.
- Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
Πρόγνωση για την Κυριακή 05-07-2026
- Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Λίγες τοπικές βροχές το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο.
- Ενίσχυση των βορείων ανέμων, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.
- Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στη χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.