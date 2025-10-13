Ηράκλειο: Συνελήφθη 41χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Πετούσε πέτρες στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και την απειλούσε

Στη σύλληψη ενός 41χρονου, ο οποίος παρενοχλούσε συνεχώς την πρώην σύντροφό του, φτάνοντας στο σημείο να της πετάει πέτρες στα τζάμια και να την απειλεί, προχώρησαν οι αρχές στο Ηράκλειο, σήμερα, Δευτέρα 13/10.

Συγκεκριμένα, ο 41χρονος φαίνεται πως είχε πάθει εμμονή με την πρώην σύντροφό του, ηλικίας επίσης 41 ετών, και την παρενοχλούσε συνεχώς. Μετά το χωρισμό του ζευγαριού, την ακολουθούσε παντού και της έστελνε μηνύματα. Μάλιστα, το βράδυ της Κυριακής, 12/10, πήγε στο σπίτι της 41χρονης και άρχισε να της πετάει πέτρες στα τζάμια ενώ στη συνέχεια άρχισε να την απειλεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, η γυναίκα ένιωσε πως απειλείται η ζωή της και ειδοποίησε τις αρχές. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 41χρονο ενώ η 41χρονη ζήτησε και έλαβε το panic button.

Πλέον, ο 41χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη, καθώς έχει σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για ενδοοικογενειακή απειλή και βία.