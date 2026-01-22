Ηράκλειο: Συνελήφθη 27χρονος για απόπειρα βιασμού και revenge porn έπειτα από καταγγελία 22χρονης 

Νέα υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας απασχολεί τα τελευταία 24ωρα τις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ένας 27χρονος απειλούσε μία 22χρονη κοπέλα με γυμνές της φωτογραφίες, της ζήτησε να συναντηθούν από κοντά και επιχείρησε να τη βιάσει. Η κοπέλα αντιστάθηκε και έφυγε από το σημείο, με τον 27χρονο να προχωρά σε αποστολή των γυμνών φωτογραφιών της σε μία φίλη της.

Η 22χρονη ενημέρωσε τους γονείς της για το περιστατικό, αλλά και για τη γνωριμία της με τον 27χρονο, η οποία έγινε μέσω διαδικτύου. Την Τετάρτη, πήγαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου και κατήγγειλαν το περιστατικό. Στη συνέχεια, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου εντόπισαν και συνέλαβαν τον 27χρονο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και εκδικητική πορνογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου.