Ηράκλειο: Στην πίστα του αεροδρομίου έφτασαν οι αγρότες – Διακόπηκαν οι πτήσεις – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ηράκλειο: Στην πίστα του αεροδρομίου έφτασαν οι αγρότες – Διακόπηκαν οι πτήσεις – ΒΙΝΤΕΟ

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κατάφεραν τελικά να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο Ηρακλείου, ύστερα από σχετική συνεννόηση με τις δυνάμεις της αστυνομίας που βρίσκονται στο σημείο.

Ο μεγάλος όγκος των διαδηλωτών που συμμετέχουν στο αγροτικό συλλαλητήριο στο Ηράκλειο, βρίσκεται πλέον μία «ανάσα» από το κτίριο του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας cretalive.gr, ένας αριθμός αγροτών κατάφερε να φτάσει στην πίστα προσαπογειώσεων, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι πτήσεις, ενώ γίνονται διαπραγματεύσεις για την απομάκρυνσή τους.

Έπειτα από αρκετή ώρα έντασης με την αστυνομία, ρίψη χημικών και πετροπόλεμο, απομακρύνθηκαν οι κλούβες που είχαν τοποθετηθεί από την ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να μην μπορέσουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι να φτάσουν στον χώρο του αεροδρομίου.

Με το που απομακρύνθηκαν οι κλούβες, οι αγροτοκτηνοτρόφοι κατευθύνθηκαν στον χώρο των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου.

Ένταση και χημικά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Νωρίτερα, επικράτησε ένταση μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της Αστυνομίας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έκλεισαν και τις δύο εισόδους του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης», καθώς στο σημείο έφτασαν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης με τα τρακτέρ τους, στο πλαίσιο του μεγάλου αγροτοκτηνοτροφικού συλλαλητηρίου.

Σύμφωνα με το creta24.gr, αστυνομικοί έστησαν φραγμό στην οδό Σενετάκη, με τους αγροτοκτηνοτρόφους να δηλώνουν πως θα φτάσουν στο αεροδρόμιο με κάθε τρόπο, προκειμένου να προχωρήσουν στον αποκλεισμό του.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι επιχείρησαν να σπάσουν το μπλόκο της αστυνομίας και τότε σημειώθηκαν επεισόδια. Αγρότες και κτηνοτρόφοι πέταξαν, πέτρες, ξύλα και αντικείμενα στα οχήματα των αστυνομικών.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν και σε χρήση χημικών.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ζητούν να τους επιτραπεί η είσοδος στον προαύλιο χώρο του αεροδρομίου.

«Η κατάσταση είναι τραγική. Έχουν μηδενίσει το παραγωγικό κλάδο. Αν χρειαστεί να κάτσουμε στους δρόμους μέχρι την Πρωτοχρονιά, θα κάτσουμε. Την τελευταία κουβέντα θα την πει ο κόσμος. Ο αγώνας είναι δίκαιος», ανέφερε ο Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρης Τριανταφυλλάκης.

«Έχει γίνει μεγάλη αδικία για το νησί μας. Αυτή τη στιγμή η Κρήτη αδικείται και ζητάμε δικαιοσύνη. Με την τελευταία πληρωμή κατέστρεψαν τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης», τόνισε ο Πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων και Πρόεδρος Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής Κινητοποιήσεων Βασίλης Μανουράς, ζητώντας από την κυβέρνηση να επανεξετάσει το πλαίσιο για την τεχνική λύση, καθώς με την κατάργησή της θα χαθούν περιουσίες, όπως υποστηρίζει.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι μιλούν επίσης για κόστος παραγωγής που έχει εκτοξευθεί στα ύψη. «Δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε, εγκαταλείπεται η ύπαιθρος», σημειώνει αγρότης.

Μεταξύ άλλων, οι παραγωγοί ζητούν να αλλάξει ριζικά η αγροτική πολιτική της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για δραματική κατάσταση.

Στην κινητοποίηση στο Ηράκλειο συμμετέχουν και αγροτοκτηνοτρόφοι από το Λασίθι, αλλά και από το Ρέθυμνο.

Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Από την απόγνωση, στην ελπίδα: Η σύγχρονη ιατρική φέρνει λύσεις για τη διαχείριση της παχυσαρκίας

Μπορούν ορισμένα ροφήματα να ρίξουν την αρτηριακή πίεση; Ειδικός του Cleveland απαντά

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Από τις ελλείψεις στα φάρμακα στην παραγωγή με όχημα τη Βιοτεχνολογία

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 18,4% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Οκτώβριο -Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:52 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Έφτασαν στην Πάτρα με τα τρακτέρ τους οι αγρότες – Κλειστός ο κόμβος Γλαύκου

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας εισήλθαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, μέσω της μεγάλης ...
14:37 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ηχηρό μήνυμα από μαθητές του Ηρακλείου: «Κρήτη δεν είναι τα όπλα, είναι τα χέρια που ανοίγουν για να καλωσορίσουν»

Το δικό τους ηχηρό μήνυμα κατά της οπλοκατοχής και της οπλοχρησίας στέλνουν οι μαθητές της ΣΤ’...
14:27 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ζάκυνθος: «Κυνηγοί τρόμαξαν το πίτμπουλ που επιτέθηκε και σκότωσε τον 2χρονο» – Όσα είπε συντετριμμένη η μητέρα του παιδιού στην Daily Mail

Η μητέρα του 2χρονου αγοριού που πέθανε στη Ζάκυνθο, έπειτα από την επίθεση που δέχθηκε από το...
14:17 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Διαμαρτυρία αγροτών στη Λέσβο – Απέκλεισαν την είσοδο του λιμανιού της Μυτιλήνης

Την είσοδο του λιμανιού της Μυτιλήνης απέκλεισαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα οι αγρότες τη...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα