Ηράκλειο: Ηχητικό ντοκουμέντο στη δίκη του διευθυντή που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση μαθήτριας

Ένα ηχητικό ντοκουμέντο προσκόμισε σήμερα η συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη που διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου για την καταγγελλόμενη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης μαθήτριας από διευθυντή γυμνασίου, ο οποίος επίσης ήταν και προπονητής πολεμικών τεχνών.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Μαρίνα Παναγιωτάκη προσκόμισε στο δικαστήριο ένα ηχητικό ντοκουμέντο, το οποίο είχε καταγράψει το ίδιο το κορίτσι μπροστά στη μητέρα του και σε αυτό φέρεται ο κατηγορούμενος να ομολογεί την ανάρμοστη συμπεριφορά του και να ζητά συγγνώμη.

Η δικηγόρος προσκόμισε το απομαγνητοφωνημένο κείμενο του ηχητικού, το οποίο είναι, όπως υποστηρίζει, άκρως αποκαλυπτικό. Επίσης, προσκόμισε και τις ένορκες καταθέσεις δύο καθαριστριών που καταγγέλλουν σεξιστική και προσβλητική συμπεριφορά σε βάρος τους από μέρους του κατηγορούμενου, καιρό πριν την καταγγελία της ανήλικης μαθήτριας.

Σύμφωνα με την κ. Παναγιωτάκη, από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας υπάρχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και προσδοκία πλήρους διερεύνησης όλων των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης, με σεβασμό στα δικαιώματα όλων των διαδίκων αλλά και με γνώμονα την ουσιαστική προστασία των ανήλικων και ανυπεράσπιστων θυμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος τον Ιούνιο του 2025 και μέχρι και σήμερα παραμένει προφυλακισμένος. Η επίμαχη καταγγελία είχε γίνει από την ανήλικη και τη μητέρα της και αφορούσε περιστατικό που φέρεται να είχε εκτυλιχθεί στα τέλη Μαρτίου του 2025.

Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί την ερχόμενη Πέμπτη.

Το χρονικό

Ο καθηγητής και η μαθήτρια συνταξίδευαν από Πειραιά προς Ηράκλειο, με την έγκριση της μητέρας της ανήλικης, προκειμένου το παιδί να παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια πολεμικών τεχνών.

Τότε, είχε αναφερθεί, ότι μαζί θα ήταν και άλλες δύο μαθήτριες, όμως την τελευταία στιγμή ο προπονητής ισχυρίστηκε ότι από μέρους τους είχε υπάρξει ματαίωση την τελευταία στιγμή και έτσι η ανήλικη ταξίδεψε μόνη της μαζί του. Στην επιστροφή από Πειραιά, ο κατηγορούμενος φέρεται να προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της μαθήτριας, μέσα στην καμπίνα. Έχει καταγγελθεί, ακόμα, ότι ο ίδιος προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της και σε δεύτερο χρόνο, στα τέλη Απριλίου.