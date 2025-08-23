ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι ευτυχής» που η Ρωσία βομβάρδισε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι ευτυχής» που η Ρωσία βομβάρδισε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή δυσαρεστημένος για το ότι η Ρωσία έπληξε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία και ευρύτερα πως «δεν είναι ευτυχής» για τη συνέχιση του πολέμου ανάμεσα στις δυο χώρες.

«Δεν είμαι ευτυχής γι’ αυτό και δεν είμαι διόλου ευτυχής για οτιδήποτε αφορά τον πόλεμο», απάντησε ο αρχηγός του κράτους ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με το πλήγμα που προκάλεσε μεγάλη καταστροφή τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε αμερικανική εταιρεία στην πόλη Μουκάτσεβο, στη δυτική Ουκρανία.

Επανέλαβε εξάλλου πως έχει δώσει «δύο εβδομάδες» προθεσμία προτού πάρει αποφάσεις για τον πόλεμο αυτό, που διεξάγει προσωπικά προσπάθεια να τελειώσει.

«Θα είναι πολύ σημαντική απόφαση, κι είτε θα πρόκειται για κυρώσεις ή τεράστιους τελωνειακούς δασμούς ή και τα δύο, ή δεν θα κάνουμε τίποτα και πούμε: ‘αυτός είναι δικός σας πόλεμος’», είπε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είδε την περασμένη Παρασκευή στην Αλάσκα τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, κατόπιν τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο τον ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θέλει οι δυο τους να οργανώσουν συνάντηση, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για να τελειώσει ο πόλεμος. Αλλά η συνάντηση αυτή μοιάζει ολοένα πιο απίθανο να διεξαχθεί σύντομα.

Ο 79χρονος μεγιστάνας των ακινήτων επέδειξε εξάλλου στους δημοσιογράφους φωτογραφία η οποία τον εικονίζει μαζί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στην Αλάσκα, διευκρινίζοντας πως του την έστειλε ο ρώσος ομόλογός του. «Θα την υπογράψω γι’ αυτόν», πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

