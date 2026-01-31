Ίμια: Σε ισχύ η απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας 

Σε ισχύ είναι από τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 στις 06:00 η απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με απόφαση της ΕΛ. ΑΣ. με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τα γεγονότα των Ιμίων.

«Η λήψη του μέτρου κρίνεται απολύτως αναγκαία για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της ομαλής κοινωνικοοικονομικής λειτουργίας, ενώ δεν υφίσταται ηπιότερο πρόσφορο μέσο που να διασφαλίζει αποτελεσματικά τους ανωτέρω σκοπούς, χωρίς να θίγεται υπέρμετρα η συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία του συνέρχεσθαι», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πού απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις

Σύμφωνα με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση κάθε υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης από ώρα 06:00′ της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου έως ώρα 06:00′ της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Πλουτάρχου – Πατριάρχου Ιωακείμ – Πλατεία Φιλικής Εταιρείας – Σκουφά – Λυκαβηττού – Αμερικής – Σταδίου – Πλατεία Συντάγματος – Φιλελλήνων – Λεωφ. Βασ. Αμαλίας – Λεωφ. Βασ. Όλγας – Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων περί δημοσίων υπαιθρίων συναθροίσεων και στηρίζεται σε ειδική, συγκεκριμένη και επαρκώς τεκμηριωμένη εκτίμηση κινδύνου, σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, επισημαίνει η ΕΛ. ΑΣ. και προσθέτει ότι: