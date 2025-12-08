Ίλιον: Συνελήφθη αστυνομικός της ΟΠΚΕ ύστερα από καταγγελία για βιαιοπραγία σε βάρος 12χρονου

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. για την καταγγελία ενός 12χρονου ότι έπεσε θύμα βιαιοπραγίας σε βάρος του, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου το απόγευμα του Σαββάτου (6/12) στο Ίλιον.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γ.Ε.Δ. Αττικής, ένας αστυνομικός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί η διενέργεια Διοικητικής Έρευνας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Αναφορικά με δημοσιεύματα που αναπαράγονται σε μέσα ενημέρωσης και αφορούν αστυνομικό έλεγχο ο οποίος πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου 2025 στην περιοχή του Ιλίου σε ανήλικο 12 ετών από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., ανακοινώνονται τα εξής:

Περί ώρα 19:30, ο ανήλικος συνοδευόμενος από τη μητέρα του προσήλθε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου και κατήγγειλε περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας, κατά το οποίο, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, αστυνομικός της Ο.Π.Κ.Ε. φέρεται να προέβη σε βιαιοπραγία σε βάρος του κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Η υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα και σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό ενημερώνοντας άμεσα τον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ παράλληλα χορηγήθηκε στον ανήλικο παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, υπεδείχθησαν στον ανήλικο δεκαπέντε (15) αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. Ο ανήλικος υπέδειξε έναν εξ αυτών, ο οποίος, ωστόσο, υπηρετούσε στη νυχτερινή βάρδια (22:00 – 06:00), και όχι στη βάρδια κατά την οποία φέρεται να τελέστηκε ο έλεγχος. Ο αστυνομικός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου.

Από την περαιτέρω προανακριτική διερεύνηση της υπόθεσης και ειδικότερα από τις καταθέσεις περιοίκων και συνομηλίκων του ανηλίκου, οι οποίοι ήταν παρόντες κατά τον έλεγχο, δεν προέκυψαν επιβεβαιώσεις της καταγγελλόμενης άσκησης βίας.

Επισημαίνεται ότι, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει διαταχθεί η διενέργεια Διοικητικής Έρευνας (Π.Δ.Ε.) προκειμένου να διερευνηθεί εις βάθος κάθε πτυχή του περιστατικού και να διασφαλιστεί η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η Ελληνική Αστυνομία επαναβεβαιώνει την απόλυτη προσήλωσή της:

στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
στον σεβασμό της προσωπικότητας και αξιοπρέπειας όλων των πολιτών, και ιδίως ανηλίκων,
καθώς και στην αμερόληπτη απόδοση ευθυνών, όπου αυτές διαπιστώνονται», αναφέρεται στην ανακοίνωση του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» -Η νέα αρχιτεκτονική φαρμάκου στην Ελλάδα

Πρωτοποριακή τεχνολογία αξονικής τομογραφίας στην Ελλάδα-Μια νέα εποχή στην απεικόνιση

Μεταναστευτικό: Έρχεται νέο πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» – «Από τα Δεδομένα στην Καινοτομία: Η νέα αρχιτεκτονική στο φάρμακο»

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:52 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Καλλιθέα: Οδηγός χτύπησε 17χρονο οδηγό με το αυτοκίνητό του και τον εγκατέλειψε – Παραμένει ασύλληπτος – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ 

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα...
16:09 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Τραγικός επίλογος στην Κρήτη: Νεκρός ο 40χρονος στο φαράγγι του Αμπά

Τραγική κατάληξη είχε η μαραθώνια επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την διάσωση του 4...
16:04 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Έβρος: Έληξε ο αποκλεισμός της Εγνατίας από οδηγούς φορτηγών στο τελωνείο Κήπων – Παραμένει το μπλόκο των αγροτών – ΒΙΝΤΕΟ

Σε αποκλεισμό του οδικού τμήματος της Εγνατίας Οδού, Αρδάνιο – Τελωνείο Κήπων του ρεύματος προ...
15:55 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 47χρονος για τον θάνατο ηλικιωμένου – Διαπληκτίστηκαν την ώρα που έβγαλαν βόλτα τα σκυλιά τους

Στη φυλακή οδηγείται 47χρονος που καταδικάστηκε από το Εφετείο σε 5ετή φυλάκιση για τον θάνατο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα