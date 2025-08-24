Hellenic Train: Σε εφεδρική αμαξοστοιχία μετεπιβιβάστηκαν οι επιβάτες του Οδοντωτού και επιστρέφουν στο Διακοπτό

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Hellenic Train

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με τη συνδρομή και επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η ologio-diakopto-kalavryta/2426826/, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό-Καλάβρυτα κοντά στην περιοχή Τρικλιά, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Hellenic Train.

Οι επιβάτες μετεπιβιβάστηκαν στην εφεδρική αμαξοστοιχία και επιστρέφουν στο Διακοπτό. Εκεί βρίσκεται λεωφορείο της Hellenic Train για την εξυπηρέτηση όσων επιβατών επιθυμούν να μεταβούν στα Καλάβρυτα, που ήταν ο αρχικός προορισμός του σιδηροδρομικού δρομολογίου.

