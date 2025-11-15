Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Ταλαιπωρία για 95 επιβάτες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τρένο

Ακινητοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (15/11), λόγω τεχνικού προβλήματος, αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λάρισα με 95 επιβάτες

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στις 15:31 λίγο μετά τον σιδηροδρομικό σταθμό Σίνδου, και συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Λάρισα, με καθυστέρηση 90 λεπτών, έπειτα από την αντικατάσταση της μηχανής της, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

H ανακοίνωση

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία 1599, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Λάρισα με 95 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε στις 15:31 λίγο μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Στο σημείο μετέβη άμεσα εφεδρική μηχανή, προκειμένου να αντικαταστήσει την μηχανή της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Λάρισα, με καθυστέρηση 90 λεπτών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας εντός της αμαξοστοιχίας παρέμενε στο πλευρό των επιβατών, παρέχοντας συνεχή και αναλυτική ενημέρωση για τις ενέργειες που πραγματοποιούνταν και για την πορεία αποκατάστασης του δρομολογίου.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.

Αποζημιώσεις:

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση δρομολογίου από 60 έως 119 λεπτά ή με το 50% της αξίας του εισιτηρίου, σε περίπτωση καθυστέρησης 120 λεπτών και άνω. Η αποζημίωση καταβάλλεται με τους εξής τρόπους:

– Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

– Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:

είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.

είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να καταλάβετε ότι μιλάτε με έναν ναρκισσιστή – Τα 9 σημάδια

Σάκχαρο: 4 καθημερινές τροφές που το αυξάνουν σαν να έχετε φάει ένα γλυκό

Τράπεζες: Νέα εποχή για τον κλάδο

Πόθεν Έσχες: Γιατί δεν λήγει σήμερα η προθεσμία – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Πώς να ενεργοποιήσετε το super god mode στα Windows και να έχετε πλήρη έλεγχο
περισσότερα
17:44 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Εκτροπή λεωφορείου με 40 επιβάτες στο Βελεστίνο – Τραυματίστηκαν 10 άτομα – ΦΩΤΟ

Εκτροπή λεωφορείου με 40 επιβάτες σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (15/11), στην παλιά Εθνι...
17:25 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Αθήνα: Πότε θα φωταγωγηθεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος

Στις 27 Νοεμβρίου αναμένεται να γίνει η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία...
17:04 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Για απαγωγή επιχειρηματία είχε κατηγορηθεί ο ένας από τους συλληφθέντες – Εξετάζεται ποιος έδωσε την εντολή για το συμβόλαιο θανάτου

Τον ηθικό αυτουργό, τον άνθρωπο δηλαδή που έδωσε την εντολή για την δολοφονία του Γιάννη Λάλα ...
16:18 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Οι διάλογοι των ψευτοεπενδυτών του καζίνο: «Έχεις καμία μούφα πλάκα χρυσού;» – Τι έλεγαν για τον Σπύρο Μαρτίκα

Αποκαλυπτικά είναι τα αποσπάσματα από διαλόγους μεταξύ μελών της εγκληματικής οργάνωσης που δι...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα