Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Η μοιραία επιστροφή της 44χρονης για τα γενέθλια της κόρης της και το φονικό μία ημέρα πριν από την αίτηση διαζυγίου

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Προτού προλάβει να «στεγνώσει» το αίμα της 45χρονης που δολοφονήθηκε από τον 48χρονο πρώην σύντροφό της στη Νέα Σμύρνη, χύθηκε κι άλλο αίμα γυναίκας στη Ροδόπη, με τη νέα γυναικοκτονία να φτάνει την ελληνική κοινωνία στα όρια της ανοχής της ως προς το πόση βία αντέχει να «μεταβολίσει».

Ο 53χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι στη 44χρονη εν διαστάσει σύζυγό του, την σκότωσε μέσα στο σπίτι τους στη Διαλαμπή. Την ώρα της τραγωδίας βρίσκονταν στην κατοικία δύο από τα τρία παιδιά της οικογένειας.

Μετά την επίθεση, ο άνδρας φέρεται να αυτοτραυματίστηκε και να κατανάλωσε φυτοφάρμακο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου παραμένει νοσηλευόμενος υπό αστυνομική φρούρηση.

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανάτου της δολοφονημένης γυναίκας αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Τραγικές φιγούρες τα παιδιά του ζευγαριού

Τραγικός ήταν ο ρόλος της 16χρονης κόρης του ζευγαριού, καθώς ήταν ο άνθρωπος που ενημέρωσε τις Αρχές για το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, τηλεφώνησε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8) λέγοντας ότι ο πατέρας της μαχαίρωσε τη μητέρα της στην περιοχή του λαιμού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Ο 19χρονος γιος της οικογένειας, από την άλλη, μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι καταγγελίες που είχαν προηγηθεί σε βάρος του 53χρονου

Στο παρελθόν της οικογένειας υπήρχαν καταγγελίες σε βάρος του 53χρονου.

Η 44χρονη είχε καταθέσει το 2022 μήνυση εναντίον του για απειλή. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, είχαν καταγραφεί συνολικά πέντε καταγγελίες σε βάρος του για εξύβριση, απειλές και ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις καταγγελίες είχαν συμμετάσχει με τις υπογραφές τους και τα παιδιά της οικογένειας.

Η ΕΛ.ΑΣ. σημειώνει στην ανακοίνωσή της ότι το 2022 ο 53χρονος είχε συλληφθεί στο Ηράκλειο Κρήτης στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της γυναίκας.

Ο 53χρονος ζήλευε παθολογικά τη 44χρονη – Η ψυχιατρική παρακολούθηση

Σύμφωνα με το Mega, ο 53χρονος ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ μετά από εισαγγελική παρέμβαση είχε αποφασιστεί η παρακολούθησή του από ψυχίατρο.

Η 44χρονη φέρεται να είχε απευθυνθεί στην Εισαγγελία και να είχε ζητήσει τη νοσηλεία του, με στόχο να αντιμετωπιστούν τα ψυχιατρικά προβλήματα που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιμετώπιζε.

Ωστόσο, η νοσηλεία του δεν είχε κριθεί αναγκαία. Παράλληλα, πρόσωπα από το στενό οικογενειακό περιβάλλον της 44χρονης ανέφεραν ότι η ίδια είχε εκφράσει την άποψη πως ο 53χρονος τη ζήλευε σε παθολογικό βαθμό.

Είχε επιστρέψει για τα γενέθλια της κόρης της

Το ζευγάρι, βρισκόταν σε διάσταση. Η 44χρονη εργαζόταν σε ξενοδοχείο στη Θάσο κατά τη θερινή σεζόν. Είχε επιστρέψει στη Ροδόπη ώστε να βρίσκεται κοντά στα παιδιά της και να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της.

Σήμερα το πρωί θα πήγαιναν σε δικηγόρο για το διαζύγιο

Τραγική ειρωνεία! Σύμφωνα με πηγές, σήμερα το πρωί το ζευγάρι επρόκειτο να επισκεφθεί δικηγόρο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την αίτηση διαζυγίου. Τελικά το φινάλε γράφτηκε με εκείνη στο χώμα…

Τι είπε φίλος της οικογένειας

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, φίλος της οικογένειας είπε:

“Το ζευγάρι ήρθε στην Ελλάδα πριν από τουλάχιστον 20 χρόνια. Όσο καιρό τους ξέρω, μένουν εδώ στο χωριό. Δούλευαν και οι δύο στα χωράφια, στα σταφύλια, μέχρι πέρυσι… Τον τελευταίο χρόνο όμως το ζευγάρι ήταν σε διάσταση. Και μάλιστα η 44χρονη είχε φύγει για να δουλέψει σεζόν στο νησί της Θάσου και επέστρεψε στο χωριό πριν από λίγες μέρες. Είχαν τρία παιδιά, δύο κορίτσια 22 και 16 ετών και ένα 19χρονο αγόρι. Δεν είχαμε δει κάποια σημάδια βίας. Δεν ξέρω – ειλικρινά – τι μπορεί να έχει συμβεί…”

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες (26-8-2026) σε οικισμό της Ροδόπης, αλλοδαπός ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βάρος της συζύγου του.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-08-2026) εντοπίστηκε αλλοδαπή από συγγενικό της πρόσωπο, εντός της οικίας της, σε οικισμό της Ροδόπης, φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Άμεσα αστυνομικοί προέβησαν σε συντονισμένες ενέργειες καθώς και στην εξερεύνηση του χώρου τέλεσης του εγκλήματος, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του επίσης αλλοδαπού συζύγου της, ο οποίος φέρεται να την τραυμάτισε με μαχαίρι και στη συνέχεια να αυτοτραυματίσθηκε. Ο φερόμενος δράστης μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σημειώνεται ότι, το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης, ο φερόμενος δράστης είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του θύματος.

Από τον χώρο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.