Φωτιές σε Κρήτη και Εύβοια: Οριοθετήθηκαν τα πύρινα μέτωπα στα Ζωνιανά και την Κάρυστο

Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 21 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου και στο Κόμιτο Καρύστου. Η Πυροσβεστική κινητοποίησε συνολικά ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετείχαν εναέρια μέσα, εθελοντές και υδροφόρες των δήμων. Και οι δύο φωτιές οριοθετήθηκαν, ενώ οι περιοχές βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

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Φωτιά στην Κάρυστο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οριοθετήθηκαν δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 σε χαμηλή βλάστηση, στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου στην Κρήτη και στο Κόμιτο Καρύστου στην Εύβοια.
  • Για την αντιμετώπιση της φωτιάς στα Ζωνιανά, κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες, επτά οχήματα και ένα ελικόπτερο, με τη συνδρομή του Δήμου Μυλοποτάμου.
  • Στο Κόμιτο Καρύστου, 30 πυροσβέστες με 11 οχήματα, εθελοντές, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οριοθετήθηκαν δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 σε χαμηλή βλάστηση, στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου στην Κρήτη και στο Κόμιτο Καρύστου στην Εύβοια.

Η πυρκαγιά στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου

Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:45 σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου, στην Κρήτη.

Η Πυροσβεστική κινητοποίησε 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Στην επιχείρηση συνέδραμε από αέρος ένα ελικόπτερο, ενώ ο Δήμος Μυλοποτάμου διέθεσε υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι δυνάμεις κατάφεραν στη συνέχεια να οριοθετήσουν την πυρκαγιά, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Οριοθετήθηκε και η φωτιά στο Κόμιτο Καρύστου

Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 14:15, ξέσπασε δεύτερη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κόμιτο Καρύστου, στην Εύβοια.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και εθελοντές.

Από αέρος επιχείρησαν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Καρύστου.

Η πυρκαγιά τέθηκε επίσης υπό έλεγχο ως προς την εξάπλωσή της και οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς τόσο η περιοχή του Μυλοποτάμου όσο και εκείνη της Καρύστου βρίσκονται την Παρασκευή σε υψηλή κατηγορία κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς.

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