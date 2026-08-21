Φωτιές σε Κρήτη και Εύβοια: Οριοθετήθηκαν τα πύρινα μέτωπα στα Ζωνιανά και την Κάρυστο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οριοθετήθηκαν δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 σε χαμηλή βλάστηση, στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου στην Κρήτη και στο Κόμιτο Καρύστου στην Εύβοια.

Η πυρκαγιά στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου

Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:45 σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου, στην Κρήτη.

Η Πυροσβεστική κινητοποίησε 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Στην επιχείρηση συνέδραμε από αέρος ένα ελικόπτερο, ενώ ο Δήμος Μυλοποτάμου διέθεσε υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι δυνάμεις κατάφεραν στη συνέχεια να οριοθετήσουν την πυρκαγιά, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Οριοθετήθηκε και η φωτιά στο Κόμιτο Καρύστου

Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 14:15, ξέσπασε δεύτερη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κόμιτο Καρύστου, στην Εύβοια.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και εθελοντές.

Από αέρος επιχείρησαν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Καρύστου.

Η πυρκαγιά τέθηκε επίσης υπό έλεγχο ως προς την εξάπλωσή της και οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς τόσο η περιοχή του Μυλοποτάμου όσο και εκείνη της Καρύστου βρίσκονται την Παρασκευή σε υψηλή κατηγορία κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς.