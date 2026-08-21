Φωτιά στη Λήμνο – Εκκενώνονται οι περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μαίνεται η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος, στη Λήμνο.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Λήμνου.

Επίσης έχει προγραμματιστεί να μεταβεί με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος, μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, για το νησί της Λήμνου. Επίσης, έχουν κινητοποιηθεί 2 πλωτά μέσα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και ιδιωτικά σκάφη, για μεταφορά ατόμων από την παραλία Θάνος προς ασφαλές σημείο, εφόσον απαιτηθεί

Δείτε βίντεο:

Εκκενώνονται οι περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας

Στις 15:54, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές, Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας, με κατεύθυνση προς Μύρινα.

Νωρίτερα στις 15:23, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Θάνος της Περιφερειακής Ενότητας #Λήμνου ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 21, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).