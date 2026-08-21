Τουρκία: Εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου – Τον κατηγορεί για γενοκτονία

Σε νέα ένταση περνούν οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας με το Ισραήλ με αφορμή την δικαστική απόφαση για τα αποτρόπαια γεγονότα, που αφορούσαν στην αναχαίτιση του «Στολίσκου για την Γάζα» και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σήμερα, λοιπόν, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ ανακοίνωσε ότι εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την κρίση του 11ου Κακουργιοδικείου Δικαστηρίου της Τουρκίας, που αποδίδει μια σειρά βαριών κατηγοριών εις βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Χ: «Στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας σχετικά με την επίθεση σε διεθνή ύδατα εναντίον των ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα (…) και σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν στις 14 Ιουλίου 2026 κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Αφέκ Μόσκοβιτς για γενοκτονία, το υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από το υπουργείο Εσωτερικών να εκδώσει ερυθρές αγγελίες με σκοπό την διεθνή σύλληψή τους». «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την άποψη ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου, η οποία εφαρμόζει πολιτική γενοκτονίας στη Γάζα, είναι ανέγγιχτη και δεν λογοδοτεί σε κανέναν», υπογράμμισε ο Ακίν Γκιουρλέκ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ

«Η δικαστική διαδικασία σχετικά με την επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά των ακτιβιστών της Παγκόσμιας Επιτροπής Στόλου της Ελευθερίας (Global Freedom Flotilla), η οποία απέπλευσε για να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, συνεχίζεται με αποφασιστικότητα. Στην υπόθεση με αριθμό 2026/108 Esas του 11ου Κακουργιοδικείου Κωνσταντινούπολης, διεξάγεται δίωξη κατά 35 κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένων των Μπενιαμίν Νετανιάχου και Αφέκ Μοσκοβίτς.

Στο πλαίσιο του φακέλου, σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν στις 14 Ιουλίου 2026 για τους Μπενιαμίν Νετανιάχου και Αφέκ Μοσκοβίτς με την κατηγορία της ‘Γενοκτονίας‘, υποβλήθηκε αίτημα προς το υπουργείο Εσωτερικών μας για την έκδοση κόκκινης αγγελίας (red notice) σε διεθνές επίπεδο για την αναζήτησή τους, και τα σχετικά έγγραφα διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών μας.

Οι Μπενιαμίν Νετανιάχου και Αφέκ Μοσκοβίτς δικάζονται με τις κατηγορίες των ‘Εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας’, της ‘Γενοκτονίας’, της ‘Στέρησης της Ελευθερίας Διακεκριμένης Περίπτωσης’, της ‘Σκόπιμης Σωματικής Βλάβης’, των ‘Βασανιστηρίων’, της ‘Φθοράς Ξένης Ιδιοκτησίας’, της ‘Διακεκριμένης Ληστείας’ και της ‘Πειρατείας/Κατάληψης Μεταφορικών Μέσων’, σε σχέση με την ένοπλη επέμβαση κατά πολιτών που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα σε διεθνή ύδατα και τη κράτηση των ακτιβιστών.

Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την άποψη ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου, η οποία εφαρμόζει πολιτική γενοκτονίας στη Γάζα, είναι ανέγγιχτη και χωρίς λογοδοσία. Δεν θα επιτρέψουμε να συγκαλυφθούν τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Γάζα ή να προστατευθούν οι δράστες από την ατιμωρησία. Θα αξιοποιήσουμε με αποφασιστικότητα όλες τις δυνατότητες του εθνικού και διεθνούς δικαίου.

Υπό την ηγεσία του Προέδρου μας, της Α his Excellency @RTErdogan, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού, των καταπιεσμένων και της συνείδησης της ανθρωπότητας. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα με αποφασιστικότητα για να διασφαλίσουμε ότι όσοι διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας λογοδοτούν ενώπιον του νόμου».