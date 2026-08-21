Ρώμη: «Σήκωσαν» το σπίτι ιστορικού τέχνης όσο δήλωνε «ευγνώμων» για τις διακοπές της στην Ελλάδα – Λεία έως 800.000 ευρώ

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Ένα προσεκτικά σχεδιασμένο και αριστοτεχνικά εκτελεσμένο χτύπημα σημειώθηκε στην καρδιά της Ρώμης, με θύμα την ιστορικό τέχνης και παραγωγό κινηματογράφου Ντονέλα Μπόσι Πούτσι, από το διαμέρισμα της οποίας εκλάπησαν «θησαυροί» τεράστιας αξίας.

Λεία έως 800.000 ευρώ

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες εισέβαλαν στο διαμέρισμα της παραγωγού επί της οδού Via delle Quattro Fontane, μόλις λίγα εκατοντάδες μέτρα από το Προεδρικό Μέγαρο (Quirinale).

Η διάρρηξη πραγματοποιήθηκε μέσα σε μόλις 15 λεπτά, χωρίς να αναστατωθεί ο χώρος, με τους δράστες να εκμεταλλεύονται την περίοδο των διακοπών του Αυγούστου, όταν ακόμη και το κέντρο της ιταλικής πρωτεύουσας αδειάζει.

Οι διαρρήκτες απέσπασαν δύο χρηματοκιβώτια που περιείχαν κοσμήματα και αντικείμενα μεγάλης αξίας, καθώς και πίνακα ζωγραφικής και άλλα έργα τέχνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αξία της λείας ανέρχεται στα 700.000 ευρώ, ενώ άλλες αναφορές ανεβάζουν το ποσό στα 800.000 ευρώ.

Την κλοπή ανακάλυψε η ίδια η ιδιοκτήτρια κατά την επιστροφή της από τις διακοπές, καθώς, σύμφωνα με αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραθέριζε στην Ελλάδα, επισκεπτόμενη πρόσφατα τις Σπέτσες και νωρίτερα το καλοκαίρι τη Σύμη.

Μάλιστα, στη λεζάντα του βίντεο από τις δικοπές της στις Σπέτσες, που δημοσίευσε την Κυριακή 16 Αυγούστου, έγραψε: «Η Ελλάδα μου – ευχαριστώ όλους τους φίλους μου που κάνουν κάθε στιγμή όμορφη. Είμαι απίστευτα ευγνώμων που σας έχω όλους στη ζωή μου».

Η παραβίαση και το σενάριο για «πληροφοριοδότη»

Ο ακριβής χρόνος της επιδρομής παραμένει ασαφής, καθώς η Μπόσι Πούτσι απουσίαζε από τη Ρώμη για αρκετές ημέρες. Η βασική εκτίμηση είναι ότι η συμμορία επέλεξε το τριήμερο του Δεκαπενταγούστου, εκμεταλλευόμενη την ησυχία στην περιοχή.

Η τοποθεσία καθιστά το χτύπημα ιδιαίτερα «λεπτό»: η Via delle Quattro Fontane βρίσκεται σε μια αυστηρά φρουρούμενη ζώνη ανάμεσα στο Quirinale, την Piazza Barberini και πληθώρα θεσμικών κτιρίων.

Το ίδιο το κτίριο στεγάζει δικηγορικά γραφεία εξοπλισμένα με συστήματα ασφαλείας και κάμερες παρακολούθησης. Παραταύτα, οι εισβολείς κατάφεραν να μπουν χωρίς να αφήσουν εμφανή ίχνη παραβίασης, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ο συναγερμός είχε επίσης εξουδετερωθεί.

Εντός του σπιτιού, οι δράστες δεν έψαξαν αλόγιστα τους χώρους, αλλά κατευθύνθηκαν στοχευμένα στα αντικείμενα μεγαλύτερης αξίας, σαν να γνώριζαν εκ των προτέρων τη θέση τους.

Η φύση της διάρρηξης οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι ενεπλάκησαν περισσότερα άτομα και ότι επρόκειτο για έμπειρη συμμορία.

Μεταξύ των υποθέσεων ξεχωρίζει το ενδεχόμενο ύπαρξης «πληροφοριοδότη», δηλαδή ατόμου που γνώριζε τις συνήθειες της ιδιοκτήτριας και το περιεχόμενο του διαμερίσματος.

Οι αρχές έχουν ήδη πάρει καταθέσεις από συνεργάτες της Μπόσι Πούτσι και τον θυρωρό της πολυκατοικίας.

Ποια είναι η Ντονέλα Μπόσι Πούτσι

Η ιστορικός τέχνης και παραγωγός Ντονέλα Μπόσι Πούτσι έχει χτίσει την καριέρα της μεταξύ Ρώμης και μεγάλων πολιτιστικών ιδρυμάτων της Ευρώπης.

Το 2009 ίδρυσε την εταιρεία οπτικοακουστικών παραγωγών Panamafilm στη Ρώμη. Ανάμεσα στις παραγωγές της ξεχωρίζουν οι ταινίες «La Santa», «Zeta», διάφορες σειρές ντοκιμαντέρ και πιο πρόσφατα η ταινία «La Salita».

Η ίδια είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Σχολής Ογκολογίας και δραστηριοποιείται στην οργάνωση Gomitolo Rosa.