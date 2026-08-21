Άδωνις Γεωργιάδης: Η θεαματική βελτίωση του ΕΣΥ σε όλα τα νησιά είναι εμφανής σε όσους δεν έχουν εμπάθεια

Στη θετική αναφορά της υποπρόξενου του Βρετανικού Προξενείου στη Ρόδο για τη λειτουργία του Νοσοκομείου της Κω αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για σημαντική βελτίωση της υγειονομικής κάλυψης στα νησιά και για τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που, όπως υποστηρίζει, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η υποπρόξενος του Βρετανικού Προξενείου στη Ρόδο, Ράνια Κοσσιώρη έστειλε επιστολή στον διοικητή του νοσοκομείου της Κω, κ. Φανιό και ο Άδωνις Γεωργιάδης τη συμπεριέλαβε στην ανάρτησή του.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Όταν ορκίστηκα Υπουργός Υγείας της Ελλάδος για δεύτερη φορά, στις αρχές Ιανουαρίου του 2024, το Νοσοκομείο της Κω ήταν σε όλα τα πρωτοσέλιδα ως ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά και γενικά για νησιά και την υγειονομική τους κάλυψη διάβαζες μόνον ανησυχίες. Τρίτο καλοκαίρι που είμαι σε αυτή την σπουδαία θέση και η θεαματική βελτίωση του ΕΣΥ σε όλα τα νησιά είναι εμφανής σε όσους δεν έχουν πολιτική ή προσωπική εμπάθεια με μένα. Διαθέτουμε τα περισσότερα πτητικά μέσα που είχαμε ποτέ για αεροδιακομιδές, τα περισσότερα πλωτά μέσα και τα πρώτα πλωτά ασθενοφόρα για διακομιδές, έχουμε καλύψει πάνω από το 75% των κενών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε σχέση με το 2019 και έχουμε ανακαινίσει και επανεξοπλίσει σχεδόν το σύνολο των Κέντρων Υγείας των νησιών μας. Χαίρομαι που οι πελάτες μας στον Τουρισμό, που δεν τους ενδιαφέρουν τα εσωτερικά μας, αυτό το διαπιστώνουν, το επικοινωνούν μεταξύ τους και έτσι βελτιώνεται και το τουριστικό μας προϊόν πράγμα κρίσιμο για την Οικονομία μας. Ένιωσα υπερήφανος σήμερα και φυσικά και για τον Διοικητή του Νοσοκομείου εκεί που η επιλογή του για αυτό το Νοσοκομείο ήταν ένα μεγάλο προσωπικό μου στοίχημα».

Η επιστολή

«Αγαπητέ κ. Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου της Κω,

Αγαπητέ κ. Φανιέ,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι κατά την πρόσφατη (18/8/26) συνάντηση που το Βρετανικό Υποπροξενείο της Ρόδου είχε με τους εκπροσώπους των Βρετανικών ταξιδιωτικών πρακτορείων της Κω, μελών της Βρετανικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Πρακτορείων (ABTA), σχετικά με θέματα που αφορούν τους Βρετανούς επισκέπτες του νησιού της Κω, δεχθήκαμε ιδιαίτερα θετικά σχόλια σχετικά με την λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου της Κω κατά τη διάρκεια της φετινής τουριστικής σεζόν.

Συγκεκριμένα, μας αναφέρθηκε η εμφανής αύξηση του ιατρικού προσωπικού, η αύξηση των περιστατικών των οποίων η διαχείριση ολοκληρώνεται με επιτυχία στο νησί, αλλά και η αντίληψη ότι έχουν επισπευσθεί οι διαδικασίες των αεροδιακομιδών σε άλλα νοσοκομεία της χώρας όταν αυτό είναι αναγκαίο, με αποτέλεσμα την πιο άμεση ιατρική φροντίδα των ασθενών.

Θέλω να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες τους, αλλά και να σας εκφράσω επίσης και τις δικές μας, για το σοβαρό και εντατικό έργο σας, το οποίο είναι βέβαιο ότι οδήγησε σε αυτά τα θετικά αποτελέσματα.

Σας εύχομαι καλή δύναμη στην συνέχεια, τόσο σε σας, όσο και σε όλο το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Κω.

Είμαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστεί σχετικά με Βρετανούς πολίτες που χρειάζονται προξενική συνδρομή.

Με εκτίμηση,

Ράνια Κοσσιώρη

Υποπρόξενος του ΗΒ»