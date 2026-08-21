Φρίκη στην Πενσυλβάνια: 18χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύντροφό του – Τον βοήθησε η μητέρα του να κρύψουν το πτώμα

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Ένα φρικιαστικό έγκλημα με θύμα μια 18χρονη φοιτήτρια και αθλήτρια αποκαλύφθηκε στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, συγκλονίζοντας στην τοπική κοινωνία.

Ο 18χρονος Ρόις Μόζερ συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία της συντρόφου του, Κάρολαϊν Χάιντζ, ενώ αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη βρίσκεται και η 56χρονη μητέρα του, Ρέιτσελ Μόζερ, η οποία φέρεται να τον βοήθησε ενεργά στην προσπάθεια απόκρυψης της σορού και του εγκλήματος.

Ο εντοπισμός και η σορός στο πορτμπαγκάζ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας της Πενσυλβάνια (PSP), τα ίχνη της 18χρονης Κάρολαϊν, η οποία ήταν παίκτρια ποδοσφαίρου στο πανεπιστήμιο PennWest California, χάθηκαν όταν δεν επέστρεψε στην πανεπιστημιούπολη.

Η οικογένειά της εντόπισε την τοποθεσία της μέσω AirTag, υποπτευόμενη ότι βρισκόταν κοντά σε δημόσια βιβλιοθήκη στην περιοχή Καλιφόρνια της Πενσυλβάνια, όπως μετέδωσε το CBS News.

Γύρω στις 12:24 π.μ. (τοπική ώρα), οι αρχές εντόπισαν το αυτοκίνητό της παρκαρισμένο κοντά στη βιβλιοθήκη.

Πλησιάζοντας το όχημα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι υπήρχαν «εμφανή ίχνη αίματος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του οχήματος», ενώ η σορός της Χάιντζ βρέθηκε στο πίσω μέρος του πορτμπαγκάζ.

Η στυγερή δολοφονία

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η Κάρολαϊν Χάιντζ είχε συναντηθεί με τον 18χρονο σύντροφό της, Ρόις Μόζερ, έξω από την κατοικία του πατέρα του στο Νορθ Στραμπάν.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο 18χρονος «φέρεται να θύμωσε».

Σύμφωνα με την ένορκη καταγγελία που επικαλείται το CBS News, ο Ρόις φέρεται να είπε στην Κάρολαϊν: «Περίμενε, έχω κάτι για σένα», προτού μπει στο σπίτι του πατέρα του για να πάρει ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας.

Στη συνέχεια, φέρεται να τη μαχαίρωσε στο στήθος. «Αφού εκείνη έπεσε από το όχημα, ο Ρόις την τοποθέτησε στο πίσω μέρος του Jeep», ανέφερε η PSP.

Αμέσως μετά, ο 18χρονος οδήγησε το αυτοκίνητο για 25 χιλιόμετρα νότια, κατευθυνόμενος προς το σπίτι της μητέρας του, Ρέιτσελ Μόζερ, στο Μπιλσβίλ.

Η εμπλοκή της μητέρας και η απόπειρα συγκάλυψης

Όταν έφτασε εκεί, η 56χρονη Ρέιτσελ φέρεται να βοήθησε στον καθαρισμό του αυτοκινήτου της Χάιντζ.

«Στη συνέχεια παρείχε στον Ρόις Μόζερ γάντια λάτεξ και του έδωσε οδηγίες να την ακολουθήσει μέχρι το πανεπιστήμιο», δήλωσε η PSP.

Μητέρα και γιος φέρεται να εγκατέλειψαν το όχημα της 18χρονης κοντά στη βιβλιοθήκη, με το θύμα να βρίσκεται ακόμα μέσα.

Ακολούθως, η Ρέιτσελ Μόζερ μετέφερε τον γιο της πίσω στο σπίτι της στο Μπιλσβίλ, όπου, σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο που επικαλείται το CBS News, του υπέδειξε να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα.

Οι συλλήψεις και οι βαρύτατες κατηγορίες

Μητέρα και γιος συνελήφθησαν ξεχωριστά την Πέμπτη, 20 Αυγούστου. Κατά τη σύλληψή της, η Ρέιτσελ κάλυψε το πρόσωπό της με τα χέρια της, δηλώνοντας ότι «δεν» συγκάλυψε το έγκλημα, προσθέτοντας: «Συγγνώμη».

Όταν οι δημοσιογράφοι της ζήτησαν περισσότερες εξηγήσεις, λέγοντάς της «Πείτε μας γιατί ζητάτε συγγνώμη», η ίδια απάντησε: «Επειδή ο γιος μου έκοψε το νήμα μιας ζωής».

Στον Ρόις απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων, περιύβριση σορού και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξέτασε το περιοδικό People.

Η Ρέιτσελ κατηγορείται για παρακώληση σύλληψης φυγά, αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων, περιύβριση σορού και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Και στους δύο αρνήθηκε η καταβολή εγγύησης.