Τουρκία, Αίγυπτος και Κατάρ καταδικάζουν τις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ στην Γάζα

Σε νέα παρέμβαση υπέρ της Γάζας και των Παλαιστινίων προχωρούν Τουρκία, Αίγυπτος και Κατάρ έναντι του Ισραήλ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος εσχάτως δήλωσε ότι η ανοικοδόμηση της Γάζας θα προχωρήσει, όταν γίνει ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς. Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να κάνει επιδρομές στη Γάζα σκοτώνοντας υπόπτους για σύνδεση με την Χαμάς.

Ενώ, λοιπόν, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ για την επόμενη μέρα στις σχέσεις Νετανιάχου – Χαμάς βρίσκονται σε εξέλιξη μετά το βέτο που έθεσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός στα 15 σημεία, που παρουσίασε ως λύση ο Ντόναλντ Τραμπ, η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Κατάρ -που λειτουργούν ως μεσολαβήτριες δυνάμεις υπέρ των Παλαιστινίων- καταδίκασαν σήμερα τις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ στην Γάζα.

«Να τηρήσει το Ισραήλ την συμφωνία εκεχειρίας»

Με κοινό ανακοινωθέν οι τρεις μουσουλμανικές χώρες του σουνιτικού τόξου τόνισαν ότι «καταδικάζουν με δριμύτητα τις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ στην Γάζα» και καλούν το Ισραήλ «να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την συμφωνία εκεχειρίας και να απόσχει από ενέργειες που μπορούν να κλιμακώσουν τις εντάσεις».

«Οι μεσολαβούσες χώρες υπογραμμίζουν ότι η αύξηση των ισραηλινών επιθέσεων υπονομεύει τις τοπικές και τις διεθνείς προσπάθειες σε μία κρίσιμη καμπή, καθώς καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες για την εφαρμογή του Συνολικού Σχεδίου για τον Τερματισμό του Πολέμου στην Γάζα, στις οποίες περιλαμβάνεται η συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης και ισραηλινών αξιωματούχων, και γίνονται εποικοδομητικά βήματα στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας», δηλώνουν οι τρεις χώρες.

Ταυτόχρονα, οι τρεις χώρες του σουνιτικού τόξου υπογράμμισαν στο κοινό ανακοινωθέν ότι «η διεθνής κοινότητα και το Συμβούλιο Ειρήνης πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την τήρηση των όρων της εκεχειρίας και να προλάβουν περαιτέρω κλιμάκωση».

Υπενθυμίζουμε ότι το κοινό ανακοινωθέν έρχεται μια ημέρα μετά την ομόθυμη καταδίκη από την διεθνή κοινότητα στις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος είπε: «Το Ισραήλ θα έπρεπε να σκοτώνει 30 ή 40 ανθρώπους κάθε νύκτα στη Γάζα».