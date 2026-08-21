Φωτιά στην Κάρυστο – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Κόμιτο Καρύστου Ευβοίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 21 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:15.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς και εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Καρύστου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.