Φωτιά στην Κάρυστο – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Κόμιτο Καρύστου Ευβοίας, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται στις 21 Αυγούστου 2026. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια.

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φωτιά- Εύβοια- Κάρυστος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Κόμιτο Καρύστου Ευβοίας, με το περιστατικό να έχει αναφερθεί σήμερα 21 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:15.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ στην αεροπυρόσβεση συνδράμουν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.
  • Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Κόμιτο Καρύστου Ευβοίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 21 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:15.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς και εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Καρύστου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

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