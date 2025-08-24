Φωτιά στο Μακροχώρι Καστοριάς: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Δεν απειλούνται οικισμοί

Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της έρπουσας δασικής φωτιάς, που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε φυλλώματα δρυοδάσους στην ορεινή περιοχή Μακροχωρίου Καστοριάς, με τις επίγειες δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί τις τελευταίες ώρες.

Στο σημείο βρίσκονται πλέον 78 πυροσβέστες με 26 οχήματα και τρεις ομάδες εθελοντών. Νωρίτερα επιχείρησαν από αέρος τρία αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Η φωτιά είναι σε απόσταση από κατοικήσιμες περιοχές, σε δύσβατο σημείο και δεν απειλεί οικισμούς.