Φωτιά στην Ρόδο: Κοντά σε σπίτια οι φλόγες – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην Ρόδο εκεί που καίει μεγάλη φωτιά κοντά στο Κουμούλι στα Μαριτσά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 22 οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα, ενώ ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη.

Οι πυκνοί καπνοί είναι ορατοί τόσο από την πόλη της Ρόδου όσο και από την περιοχή της Ψαροπούλας. Ήδη ήχησε το «112» προληπτικά καθώς η φωτιά καίει κοντά στον οικισμό με τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Το μήνυμα που εστάλη από το 112:

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

🔥 Wildfire in the area of #Maritsa #Rhodes

❗ Stay alert

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/hdMLjaYUe7

— 112 Greece (@112Greece) September 16, 2024