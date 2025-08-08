Φωτιά στην Κερατέα: Έγιναν 16 διακομιδές με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ – Σχεδιάζεται ενίσχυση των δυνάμεων

Στο σημείο της μεγάλης φωτιάς στην Κερατέα επιχειρούν 12 ασθενοφόρα, μεταξύ των οποίων 2 κινητές ιατρικές μονάδες και 2 μηχανές ταχείας ανταπόκρισης.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ βάσει συνθηκών σχεδιάζεται ενίσχυση των δυνάμεων.

Δυνάμεις τους ΕΚΑΒ επιχείρησαν σε εκκένωση γηροκομείου, όπου 7 άτομα μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο στην Ανάβυσσο. Επίσης, συνολικά 9 άτομα διακομίστηκαν προς την Παμμακάριστο για φιλοξενία (από το ξενοδοχείο και από το ΚΑΠΥ Αναβύσσου).

Σε εξέλιξη βρίσκεται συνδρομή για εκκένωση δύο πολιτών μετά από ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ.

 

