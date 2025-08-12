Φωτιά στην Κεφαλονιά: Ήχησε το 112 – «Απομακρυνθείτε προς Μύρτο» – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Μήνυμα από το 112 για εκκένωση εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα της Κεφαλονιάς, το οποίο τους καλεί να κατευθυνθούν προς τον Μύρτο, εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης 12 Αυγούστου μεταξύ των περιοχών Φαρακλάτα και Λαγκάδα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά καίει κοντά στους οικισμούς.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε χαμηλή βλάστηση και στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 10 πυροσβεστικά οχήματα με 27 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρο τμήμα.

