Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Σε Θυμάρι και Τριανταφυλλιά το βάρος της κατάσβεσης – Πάνω από 200 απεγκλωβισμοί κατοίκων

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΦΩΤΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να ελέγξουν και να οριοθετήσουν την καταστροφική πυρκαγιά που μαίνεται από το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στην Ανατολική Αττική και κυρίως στην περιοχή της Παλαιάς Φώκαιας.

Ανατολική Αττική: Συγκλονιστικό βίντεο από την καταστροφική πυρκαγιά

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το βάρος της κατάσβεσης έχει πέσει κυρίως στο Θυμάρι και την Τριανταφυλλιά, στα νότια της περιοχής, με το κατασβεστικό έργο να συνεχίζεται και σε διάσπαρτα σημεία κατά μήκος της περιμέτρου του πύρινου μετώπου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέχρι αυτή την ώρα συνεχίζονται οι απεγκλωβισμοί κατοίκων από τις Αρχές, που μέχρι την ώρα που γράφονταν οι γραμμές αυτές είχαν ξεπεράσει τους 200, ενώ μέχρι τις δέκα το βράδυ είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους συνολικά 129 κάτοικοι της περιοχής.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στο Θυμάρι υπάρχουν αναφορές ότι έχουν καεί σπίτια και κατοικίες.

Διακοπές κυκλοφορίας

Παράλληλα, σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές κυκλοφορίας έχει προχωρήσει η Τροχαία λόγω της φωτιάς που μαίνεται ανεξέλεγκτη στην Ανατολική Αττική.

Σύμφωνα με νέα σχετική ανακοίνωση τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (9/8), διενεργούνται οι ακόλουθες διακοπές κυκλοφορίας:

  • Eπαρχιακή οδός Κερατέας – Αναβύσσου
  • Λ. Λαυρίου από το ύψος της οδού Βρυούλων
  • Λ. Πλάκας στον οικισμό Τογάνι
  • Λωφ. Αναβύσσου από το ύψος της συμβολής της με την επαρχιακή Αναβύσσου στον οικισμό της Φέριζας, τα οχήματα θα κινούνται μόνο προς Λαγονήσι
  • Λεωφ. Λαυρίου – Καμάριζας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Συντερίνα
  • Οδός Αγίας Φωτεινής από το ύψος της Λ. Αθηνών- Σουνίου
  • Οδός Ευέλπιδος Κουτσιά από το ύψος της Λ. Αθηνών- Σουνίου

Επιπρόσθετα, διενεργούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Παλαιά Φώκαια και Ανάβυσσο και στους οικισμούς Καταφύγι, Χάρβαλο, Δημολάκι, Συντερίνα, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Θυμάρι, Τριανταφυλλιά, Λεγρενά, Χάρακας, Φέριζα.

04:34 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Ανατολική Αττική – Νέο 112 για εκκενώσεις σε Άγιο Νικόλαο και Μαύρο Λιθάρι

Νέο μήνυμα 112 ήχησε μισή ώρα μετά τις 4 το πρωί του Σαββάτου (9/8) καλώντας τους κατοίκους τω...
04:30 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε Χελιδόνι και Λατζόι – Σε ξενοδοχεία οι κάτοικοι της Ηράκλειας

Σε εξέλιξη είναι η προσπάθεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στην ευρύτερη περιο...
03:00 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Ανατολική Αττική: Συγκλονιστικό βίντεο από την καταστροφική πυρκαγιά

Μαίνεται ανεξέλεγκτη η καταστροφική πυρκαγιά που καίει στην Ανατολική Αττική έχοντας στο επίκε...
02:45 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Ανατολική Αττική: Διακοπές κυκλοφορίας λόγω της φωτιάς στην Παλαιά Φώκαια

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει προχωρήσει η Τροχαία λόγω της φωτιάς που μαίνεται ανεξέλεγκτη ...
