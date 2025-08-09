Φωτιά στην Ανατολική Αττική – Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση στο Χάρβαλο

Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η φωτιά που μαίνεται στην Ανατολική Αττική από το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8).
Πριν λίγο εστάλη νέο μήνυμα 112 προς τους κατοίκους του οικισμού Χάρβαλο προκειμένου να εκκενώσουν την περιοχή.
«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο», γράφει το μήνυμα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Χάρβαλο της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς #Ανάβυσσο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki…
— 112 Greece (@112Greece) August 9, 2025