Φωτιά στην Ανατολική Αττική – Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση στο Χάρβαλο

Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η φωτιά που μαίνεται στην Ανατολική Αττική από το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8).

Πριν λίγο εστάλη νέο μήνυμα 112 προς τους κατοίκους του οικισμού Χάρβαλο προκειμένου να εκκενώσουν την περιοχή.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο», γράφει το μήνυμα.