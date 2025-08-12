Φωτιά στη Βόνιτσα: Νέο μήνυμα του 112

Enikos Newsroom

κοινωνία

έκτακτο

Νέο μήνυμα του 112 εστάλη λίγο πριν από τις 7 το πρωί της Τρίτης 12 Αυγούστου στους κατοίκους της Βόνιτσας, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα, εξαιτίας της φωτιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Παλιάμπελα.

