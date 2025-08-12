Βόνιτσα: Φωτιά στην περιοχή Παλιάμπελα – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Enikos Newsroom

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 12 Αυγούστου στην περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα.

Αιτωλοακαρνανία: Σε εξέλιξη η φωτιά στον Γαλατά – Καλύτερη η εικόνα σε Τρελάγκαθα Μεσολογγίου και Βόνιτσα

Στους κατοίκους της περιοχής εστάλη μήνυμα του 112 για ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

