Φωτιά στη Χαλκιδική: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – «Καίγονται σπίτια, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση», λένε αντιδήμαρχοι

Κατοικίες στην περιοχή της Καλλικράτειας Χαλκιδικής παραδίδονται στις φλόγες, με τη φωτιά να έχει λάβει γρήγορα διαστάσεις στον οικισμό Αμπελάκια. Ο αντιδήμαρχος Ύδρευσης, Παναγιώτης Τσικαρίδης, και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Μιλτιάδης Χαρέμης, επιβεβαιώνουν την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέρια μέσα επιχειρούν στην περιοχή

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κατοικίες παραδίδονται στις φλόγες στην περιοχή της Καλλικράτειας Χαλκιδικής, με τον αντιδήμαρχο Παναγιώτη Τσικαρίδη να δηλώνει ότι «είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση».
  • Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου στον οικισμό Αμπελάκια, λαμβάνοντας γρήγορα διαστάσεις και ενεργοποιώντας το 112 για εκκένωση.
  • Για την κατάσβεση επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

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Κατοικίες παραδίδονται στις φλόγες στην περιοχή της Καλλικράτειας στη Χαλκιδική, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Ύδρευσης, Παναγιώτη Τσικαρίδη.

Φωτιά στη Χαλκιδική: Μήνυμα από το 112 – Εκκενώνονται δύο περιοχές

Η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου στον οικισμό Αμπελάκια, πήρε γρήγορα διαστάσεις, με αποτέλεσμα να ηχήσει το 112 για εκκένωση και τους κατοίκους να τρέχουν για να σώσουν τις περιουσίες τους.

Ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Τσικαρίδης δήλωσε στο ThessPost.gr ότι ήδη τα πρώτα σπίτια τυλίγονται στις φλόγες.

«Το είδα με τα μάτια μου. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Μιλτιάδη Χαρέμη, αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του δήμου Προποντίδας, η φωτιά απειλεί κατοικίες από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσής της.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολα» λέει στο ThessPost με τον ίδιο να βρίσκεται στο σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά, μαζί με τις υπηρεσίες του δήμου Προποντίδας και τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Αυτή την ώρα, επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα, καθώς και Εθελοντές ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

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