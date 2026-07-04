Χαλκιδική: Φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια, σηκώθηκαν και εναέρια μέσα – Μήνυμα από το 112

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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στη Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δήμου Προποντίδας, στη Χαλκιδική.

Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές και 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Μήνυμα από το 112

Στις 17:54 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής.

Από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 αναφέρει:

“Πυρκαγιά στην περιοχή Νέα Καλλικράτεια της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.