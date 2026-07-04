Φωτιά στη Χαλκιδική: Μήνυμα από το 112 – Εκκενώνονται δύο περιοχές

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στη Νέα Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδας. Πριν από λίγο υπήρξε νέο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από δύο περιοχές.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

«Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αμπελάκια και Κηπούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής απομακρυνθείτε προς ΝέαΚαλλικράτεια

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