Φωτιά σε κατοικία στην Πάτρα – Απεγκλωβίστηκε μία ηλικιωμένη – ΦΩΤΟ

Φωτιά σε κατοικία στην Πάτρα – Απεγκλωβίστηκε μία ηλικιωμένη – ΦΩΤΟ

Φωτιά σε διώροφη κατοικία ξέσπασε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο της Πάτρας.

Στο σημείο έφτασαν αμέσως δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και άνδρες της ΔΙΑΣ, οι οποίοι απεγκλώβισαν από το σπίτι μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία είναι καλά στην υγεία της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στον πρώτο όροφο του οικήματος, που βρίσκεται στην περιοχή του ιερού ναού Παντοκράτορος.

Το σημείο αποκλείστηκε από την αστυνομία για να διευκολυνθεί το έργο της πυροσβεστικής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

