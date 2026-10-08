Φωτιά σε δασική έκταση στη Θεσπρωτία

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Φωτιά σε δασική πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης στην τοπική κοινότητα Φροσύνης του Δήμου Σουλίου στη Θεσπρωτία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 20:00. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Σουλίου για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας.