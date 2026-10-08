Φωτιά σε δασική έκταση στη Θεσπρωτία

Φωτιά σε δασική πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης στην τοπική κοινότητα Φροσύνης του Δήμου Σουλίου στη Θεσπρωτία.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 20:00. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.
Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Σουλίου για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας.