Κάμπινγκ: Η αστυνόμος υποπτεύεται τον Ιορδάνη

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Η κωμική σειρά του MEGA, «Κάμπινγκ», επιστρέφει με νέο επεισόδιο, απόψε, στις 21:00, στο MEGA.

Ο Ιορδάνης προσπαθεί να ορθώσει ανάστημα απέναντι στον Βλάση που απειλεί την οικογένειά του, την ώρα που μια σειρά από τυχαία περιστατικά οδηγούν και πάλι την αστυνομία στα ίχνη του, αναφορικά με την εξαφάνιση του Πάρη.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο του «Κάμπινγκ»:

Επεισόδιο 9 (Πέμπτη 8 Οκτωβρίου)

Ο Ιορδάνης ζητά τα ρέστα από τον Βλάση, αλλά η συνάντηση δεν εξελίσσεται και πολύ καλά. Ο Σοφοκλής αναλαμβάνει δράση και ο Βλάσης βλέπει την τύχη του να αλλάζει προς το χειρότερο.

Την ίδια στιγμή, η Βιβή ζορίζεται στο κάμπινγκ νιώθοντας λες και βρίσκεται στη ζούγκλα. Κι ενώ η Ιωάννα προσπαθεί να βγάλει άκρη με το παπούτσι του Πάρη, ο Τάσος και ο Κοσμάς οδηγούν άθελά τους την αστυνόμο στον Ιορδάνη, ο οποίος πρέπει να βρει άμεσα μια λύση πριν καρφωθεί!

Δείτε εδώ το trailer: