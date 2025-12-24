Έξοδος Χριστουγέννων – Δημογλίδου: «Πολύ καλύτερη η εικόνα σε σχέση με χθες στο εθνικό δίκτυο μέχρι Λαμία – Το πρόβλημα δεν το δημιουργεί η αστυνομία»

Την σημερινή εικόνα στους δρόμους από όπου εκδράμουν οι πολίτες προς τους τόπους των διακοπών τους για τα φετινά Χριστούγεννα, μετέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, περιγράφοντας μια πολύ βελτιωμένη κατάσταση σε σχέση με εχθές σε ό,τι αφορά κυρίως τα σημεία που υπήρχαν μπλόκα αγροτών.

«Είναι σίγουρα πολύ καλύτερη η εικόνα από τη στιγμή που καταφέραμε και απελευθερώσαμε ουσιαστικά τα δύσκολα αυτά τμήματα στη Βοιωτία, στο Κάστρο, στη Θήβα, στις Ερυθρές. Εκεί διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία από το εθνικό δίκτυο. Ήταν άλλωστε και το τεράστιο πρόβλημα που βλέπαμε εχθές, όλο αυτό το τμήμα από την Αττική μέχρι τη Λαμία. Δυστυχώς εκεί καθυστέρησαν ουσιαστικά, να λάβουν την απόφαση οι αγρότες να αποχωρήσουν από την εθνική οδό από τις δύο λωρίδες που ζητούσε η Τροχαία, όπως συνέβη για παράδειγμα από τις πρωινές ώρες στα Μάλγαρα. Και οφείλω να το πω ότι εκεί ήταν υποδειγματική η συμπεριφορά των αγροτών. Όταν ενημερώθηκαν από την Τροχαία ότι πρέπει να αποχωρήσουν, οι άνθρωποι άμεσα μετακινούσαν τα οχήματά τους, με αποτέλεσμα τα Μάλγαρα ουσιαστικά να δοθούν στην κυκλοφορία λίγο μετά τις 11 το πρωί» ανέφερε η ίδια μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

«Ουσιαστικά λίγο μετά τις 6 το απόγευμα καταφέραμε να δώσουμε στην κυκλοφορία τα πρώτα κομμάτια και στη Θήβα και στο Κάστρο και να αποσυμφορήσουμε λίγο την περιοχή από την κίνηση. Εκεί είναι άλλωστε και το τμήμα αυτό του δρόμου στο οποίο γίνονται οι μεγαλύτερες εκτροπές. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή η Τροχαία είχε επιλέξει να εκτρέπει τα βαρέα οχήματα μόνο από την παλαιά εθνική οδό. Δηλαδή κανένα από τα φορτηγά δεν εισήλθε στην Εθνική, για να διευκολύνουμε περισσότερο φυσικά τους ταξιδιώτες και τα λεωφορεία» συμπλήρωσε.

«Είναι ξεκάθαρο ότι το πρόβλημα δεν το δημιουργεί η αστυνομία»

Σε ό, τι αφορά τα μπλόκα στη Θεσσαλία δεν έχει αλλάξει η κατάσταση, επισήμανε. «Ουσιαστικά, σήμερα θα καταφέρουν να μειώσουν την παράκαμψη στο ύψος της Λάρισας, καθώς μας δίνεται ένα κομμάτι από τους αγρότες, όμως δεν έχουν αποχωρήσει από την εθνική οδό, οπότε εκεί κανονικά θα χρησιμοποιούνται παρακάμψεις. Βέβαια εκεί πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε είναι σίγουρα στη Βοιωτία και στη Φθιώτιδα» εξήγησε.

Ως προς την κριτική από αγρότες αλλά και από πολιτικά κόμματα, ότι ουσιαστικά το πρόβλημα στην κυκλοφορία το δημιουργούσε χθες η Τροχαία και όχι η ύπαρξη των τρακτέρ, η κ. Δημογλίδου τόνισε «η αστυνομία, δεν υπάρχει περίπτωση υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και όποιες και αν είναι οι δηλώσεις από κάθε πλευρά, να κάνει εκπτώσεις στην ασφάλεια των πολιτών.

Σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Καταλαβαίνετε ότι είναι εγκληματικό να επιτρέψουμε τη διέλευση οχημάτων στην Εθνική οδό μόνο από την ΛΕΑ, γιατί ήταν αυτό το κομμάτι που μας έδιναν οι αγρότες σε αυτά τα σημεία που σας αναφέρω, χωρίς να υπάρχει πρόσβαση από άλλο σημείο στην Εθνική για κάποιο όχημα έκτακτης ανάγκης.

Καταλαβαίνετε ότι αν είχε συμβεί κάτι έκτακτο, όπως μια πυρκαγιά σε ένα όχημα, το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει στην Εθνική θα εγκλωβίζονταν και θα κινδύνευαν ανθρώπινες ζωές. Δεν υπήρχε περίπτωση να θέσουμε τον κόσμο σε κίνδυνο.

Και θα σας πω και κάτι άλλο. Αν λάβουμε υπόψη αυτά που αναφέρουν πολλοί, που εγώ πρέπει να σας πω ότι οι συνάδελφοι, αυτό που μεταφέρουν από τα μπλόκα και από τις παρακάμψεις είναι ότι οι ίδιοι ταξιδιώτες ζητούσαν συγνώμη, οι ταξιδιώτες στους αστυνομικούς, για την ταλαιπωρία, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έβλεπαν ότι οι τροχονόμοι κινδύνευαν ακόμη και με παράσυρση από τα οχήματα στα σημεία αυτά. Αν δηλαδή θέλαμε να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο, γιατί δεν ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος στα Μάλγαρα που αποχώρησαν από την πρώτη στιγμή οι αγρότες;

Άρα είναι ξεκάθαρο ότι το πρόβλημα δεν το δημιουργεί η αστυνομία και δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς να βρισκόμαστε στο δρόμο. Έτσι και αλλιώς και θα βρισκόμασταν κατά τη διάρκεια των εορτών για να διευκολύνουμε τους εκδρομείς».

«Υπάρχει αυξημένη κίνηση από τις πρώτες πρωινές ώρες»

Περιγράφοντας τι θα βρει μπροστά του σήμερα ένας οδηγός που χρησιμοποιεί την εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, η κ. Δημογλίδου ανέφερε «θα είναι πολύ καλύτερα. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αυξημένη κίνηση από τις πρώτες πρωινές ώρες. Το διαπιστώσαμε λίγο μετά τις 5-5:30 το πρωί. Είδαμε ότι είχε αρχίσει ήδη η έξοδος από την Αττική. Βέβαια, είναι λογικό με τις εικόνες που αντίκρισαν χθες οι πολίτες να ξεκινήσουν νωρίτερα και πολύ καλά έπραξαν. Υπάρχει κίνηση, όμως το θετικό είναι ότι χρησιμοποιείται το εθνικό δίκτυο σε μεγάλο τμήμα της Βοιωτίας και της Φθιώτιδας, οπότε διευκολύνει. Θα συναντήσουν φυσικά κίνηση επειδή ακριβώς υπάρχει έξοδος και σήμερα, όχι όμως σε καμία περίπτωση στην εικόνα που είδαμε χθες».

Στους υπόλοιπους οδικούς άξονες, προς Πάτρα σημείωσε ότι «υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δεν υπάρχει όμως σίγουρα το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε στις υπόλοιπες περιοχές, αυτές που αναφέραμε νωρίτερα. Υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές, καλύτερες οι συνθήκες σε σχέση με τις εναλλακτικές που υπήρχαν στη Βοιωτία και στη Φθιώτιδα. Βρισκόμαστε σε μία συνεννόηση με τους αγρότες και αυτών των περιοχών, δυτικά εννοώ της χώρας. Υπάρχουν παρακάμψεις, όμως είναι καλύτερα τα πράγματα και δεν υπάρχει τόσο αυξημένη κίνηση όπως ανατολικά».

Μέσα στην Πελοπόννησο, υπάρχουν επίσης, προσέθεσε, κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως στην Καλαμάτα και στην Πάτρα, όμως είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, δεν έχει τόσο αυξημένη ροή, οπότε ακόμα και από τις παρακάμψεις δεν δημιουργούνται προβλήματα.

Το banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας εξακολουθεί να τροφοδοτείται με όλες τις εξελίξεις για την κυκλοφορία στους δρόμους της χώρας, οπότε, ο κόσμος που έχει σκοπό να ταξιδέψει καλό να είναι να επισκεφθεί το site προκειμένου να ενημερώνονται γιατί μέσα στην ημέρα μπορεί να δοθούν και άλλα τμήματα της Εθνικής σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπου δοθεί η δυνατότητα, εξήγησε η κ. Δημογλίδου.