Εντοπίστηκε κατάστημα στη Θεσσαλονίκη όπου έπαιζαν παράνομα «φρουτάκια» – 4 συλλήψεις – ΦΩΤΟ 

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εντοπίστηκε πρωινές ώρες της Τρίτης, 23 Δεκεμβρίου 2025, στη Θεσσαλονίκη, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός του οποίου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, κατά την οποία ελέγχθηκε το εν λόγω κατάστημα και συνελήφθησαν συνολικά 4 άτομα, ανάμεσα στα οποία οι 2 είναι εργαζόμενοι [προσωρινά υπεύθυνη και υπάλληλος] και οι 2 πελάτες, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια.

Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι η προσωρινά υπεύθυνη, ενεργώντας για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, είχε εγκαταστήσει και επέτρεπε τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων τύπου «φρουτάκια» στους πελάτες, ενώ παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι μέσω υπολογιστή – server που χειριζόταν η ίδια, αφενός εισήγαγε μονάδες πονταρίσματος και αφετέρου είχε τη δυνατότητα να αλλάζει την εικόνα που εμφανίζεται στις οθόνες των παικτών – πελατών, για να μη γίνεται αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητα.

Συνολικά από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -33- ηλεκτρονικοί υπολογιστές με το ανάλογο περιφερειακό υλικό,
  • κέντρο ελέγχου και διαχείρισης – server (αποτελούμενος από κεντρική μονάδα με το ανάλογο περιφερειακό υλικό), καθώς και
  • το χρηματικό ποσό των -555- ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε τις φωτογραφίες της ΕΛ.ΑΣ.:

10:50 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

