Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ- Neuropublic: Απολύτως ψευδείς, ανυπόστατοι και συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί του κ. Βάρρα για την εταιρεία

Enikos Newsroom

κοινωνία

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ- Neuropublic: Απολύτως ψευδείς, ανυπόστατοι και συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί του κ. Βάρρα για την εταιρεία

«Η NEUROPUBLIC A.E. δηλώνει κατηγορηματικά ότι οι πρόσφατες αναφορές και ισχυρισμοί του καθηγητή κ. Γρηγόρη Βάρρα για την εταιρεία μας, όπως αυτές διατυπώθηκαν τόσο στο έγγραφο “Ενημερωτικό Σημείωμα για ΟΠΕΚΕΠΕ” -το οποίο εστάλη την 15/6/2025 προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Γεώργιο Μυλωνάκη και κατετέθη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής την 6/10/2025- όσο και στην ένορκη κατάθεση του ενώπιον της Επιτροπής στις 7/10/2025 είναι απολύτως ψευδείς ανυπόστατοι και συκοφαντικοί», τονίζει η NEUROPUBLIC με αφορμή τα όσα κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που διερευνά την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις.

Όπως υπογραμμίζει η εταιρεία, «οι ισχυρισμοί αυτοί προσβάλλουν καίρια και αναίτια τη φήμη, την αξιοπιστία και την ακεραιότητα της NEUROPUBLIC, η οποία δραστηριοποιείται επι σειρά ετών με διαφάνεια επαγγελματισμό και σεβασμό στους πελάτες και τους συνεργάτες της. Η εταιρεία θα αντικρούσει με πληρότητα και λεπτομέρεια όλους τους αναληθείς ισχυρισμούς του κ. Βάρρα κατά την εξέταση της νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στην εξεταστική επιτροπή».

«Περαιτέρω, επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των νομίμων δικαιωμάτων της για την αποκατάσταση της αλήθειας και της βλάβης που προκαλούν οι εν λόγω συκοφαντικές αναφορές», καταλήγει η ανακοίνωση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περίπου 300.000 ασθενείς στην Ευρώπη βασίζονται σε φάρμακα που προέρχονται από ανθρώπινο πλάσμα

Ύπνος: Τινάζεστε απότομα όταν κοιμάστε; Τι μπορεί να σημαίνει, σύμφωνα με ειδικούς

Μεγάλη αύξηση στις γονικές παροχές και δωρεές: Δέλεαρ το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ – Ποιες είναι οι παγίδες

Εμπορικές σχέσεις Σαουδικής Αραβίας- Ελλάδας: Τι είπε ο Θεοδωρικάκος

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Γυναίκα που έτρωγε μπριζόλα κάθε μέρα προειδοποιεί τον σοκαριστικό αντίκτυπο που είχε στη υγεία της
περισσότερα
21:16 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Ένταση στην πορεία για τη Γάζα – Διακοπή κυκλοφορίας στην Κηφισίας – ΦΩΤΟ

Επεισόδια σημειώθηκαν στην πορεία αλληλεγγύης για την Γάζα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα ΜΑΤ επενέβη...
20:33 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Τέμπη: Σταματάει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι – «Το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι»

Την απόφασή του να σταματήσει την απεργία πείνας, ύστερα από 23 μέρες, ανακοίνωσε πριν από λίγ...
20:31 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Νοσοκομείο «Αττικόν»: «Περάσαμε μια πολύ δύσκολη περιπέτεια» λέει συγγενής της 22χρονης που της χορήγησαν λάθος φάρμακο

Παρ’ ολίγον νέα τραγωδία σε νοσοκομείο με νοσηλεύτριες να δίνουν λάθος φάρμακο σε 22χρον...
20:06 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Λέσβος: Κατολίσθηση βράχου στον δρόμο Μελίντας – Πλωμαρίου – ΦΩΤΟ

Σοβαρό περιστατικό κατολίσθησης σημειώθηκε, το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου στον δρόμο που συνδ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης