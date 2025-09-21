Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. σε κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίστηκαν μαχαίρι, κατσαβίδι και κινητά τηλέφωνα

Enikos Newsroom

κοινωνία

φυλακές

Μαχαίρι, κατσαβίδι, κοπίδι και κινητά τηλέφωνα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, σε έρευνα που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών το πρωί του Σαββάτου (20/9) σε κελιά των φυλακών Κορυδαλλού. Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος έξι έγκλειστων.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκαν πρώτες πρωινές ώρες χθες, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, έρευνες σε κελιά του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού.

Συγκεκριμένα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών πραγματοποίησαν έρευνες σε κελιά, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, από τις οποίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • μαχαίρι,
  • κατσαβίδι,
  • κοπίδι,
  • 6 κινητά τηλέφωνα,
  • 2 ζεύγη ασύρματων ακουστικών και
  • 2 βάσεις με ακουστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος -6- έγκλειστων του Καταστήματος Κράτησης, -κατά περίπτωση- για παράβαση των μέτρων διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία, καθώς και του νόμου περί όπλων.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

