Επιχείρηση διάσωσης 31 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου – Θα μεταφερθούν στην Παλαιόχωρα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ακόμα μια επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 31 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο πραγματοποιήθηκε, σήμερα 21/11, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, 32 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Πρόκειται για 31 μετανάστες οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο και εντοπίστηκαν από δεξαμενόπλοιο σημαίας Μάλτας στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου,  σύμφωνα με πληροφορίες της ertnews.

Οι διασωθέντες θα αποβιβαστούν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και θα ακολουθήσει η μεταφορά τους στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας μεταναστών, στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς Χανίων.

