Επέτειος Πολυτεχνείου: Επί ποδός πάνω από 5.000 αστυνομικοί – Αυξημένα μέτρα της ΕΛΑΣ, drones και ελικόπτερα 

Στην τελική φάση βρίσκεται ο σχεδιασμός των μέτρων ασφαλείας για την Επέτειο του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, φέτος αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 5.500 αστυνομικοί από πλήθος Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. όπως της Ασφάλειας και της Τροχαίας.

Μέτρα θα ληφθούν πέριξ του Πολυτεχνείου και όταν ξεκινήσει η καθιερωμένη πορεία μπροστά από τις πύλες του ιδρύματος θα τοποθετηθούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποφευχθεί η είσοδος ατόμων που δεν έχουν σχέση με το πανεπιστημιακό ίδρυμα ενώ πέριξ των δρόμων και της πλατείας Εξαρχείων θα αναπτυχθούν επίσης διμοιρίες και δυνάμεις της Ομάδας ΔΡΑΣΗ, ΔΙ.ΑΣ. και ΟΠΚΕ όπου κρίνεται απαραίτητο.

Μέτρα θα ληφθούν και στις Πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς και φέτος μπορεί κάποιες ομάδες να θελήσουν να καταλήξουν στην ισραηλινή Πρεσβεία, όπως επίσης μέτρα θα ληφθούν και σε άλλες Πρεσβείες και πέριξ Συντάγματος και Βουλής.

Επιστρατεύονται drones και ελικόπτερα

Drones και ελικόπτερα της ΕΛ.ΑΣ. θα μεταδίδουν συνεχώς εικόνες στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ από την πορεία και την περιοχή των Εξαρχείων για τυχόν άτομα που θα θελήσουν να ανέβουν σε ταράτσες, ενώ στο Κέντρο Επιχειρήσεων θα βρίσκονται και εισαγγελείς για άμεση λήψη αποφάσεων εφόσον χρειαστεί.

Σε νευραλγικά σημεία θα αναπτυχθούν και οι «Αύρες» της ΕΛ.ΑΣ. ενώ καθ’ όλη την διάρκεια της πορείας θα βρίσκονται ανεπτυγμένες ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ και βεβαίως της Ασφάλειας για προληπτικές προσαγωγές κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων. Μέτρα με παρουσία της Αστυνομίας θα αρχίσουν να λαμβάνονται από αύριο κιόλας, ενώ θα κορυφωθούν βεβαίως την Δευτέρα.