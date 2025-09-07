Επεισόδια μετά τη συγκέντρωση για τα Τέμπη στην Αθήνα – 23 συλλήψεις

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Συντάγματος, μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης για τα Τέμπη. Περίπου 20 άτομα πέταξαν βόμβες μολότοφ στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με τους αστυνομικούς να απαντούν με ρίψη χημικών, ενώ λίγο αργότερα διαλύθηκαν.

Όμως η ένταση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς στις 23.10 ομάδα ατόμων πέταξε φωτοβολίδα σε διμοιρία των ματ επί της οδού Τσαμαδού χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Στις 23.30 στην οδό Αραχώβης και Θεμιστοκλέους στα Εξάρχεια άγνωστοι έστησαν οδοφράγματα και έβαλαν φωτιά που όμως έσβησε γρήγορα.

Τέλος, δέκα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, στην οδό Στουρνάρη και Σπύρου Πάτση άγνωστοι πέταξαν αντικείμενο σε διμοιρία των ματ χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Συνολικά έγιναν 30 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 23 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και 2 ανήλικοι που αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές προχώρησαν σε 17 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.