Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Ιουνίου

Σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Απόστολος, Αποστολία, Μελίτων και Γερβάσιος, καθώς και οι παραλλαγές τους. Η Εκκλησία τιμά τη Σύναξη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων και τον Άγιο Μελίτωνα.

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εορτολόγιο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σήμερα, 30 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν ο Απόστολος, η Αποστολία, ο Μελίτων και η Γερβασία, μεταξύ άλλων.
  • Η Εκκλησία τιμά τη Σύναξη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων, τους υπέρλαμπρους αστέρες της πνευματικής ζωής, που αρχικά εξέλεξε ο Κύριος.
  • Οι πιστοί καλούνται να ακολουθήσουν τα ίχνη των Αποστόλων, μιμούμενοι τον ζήλο τους για τη διάδοση του σωτηριώδους μηνύματος του Ευαγγελίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τρίτη 30 Ιουνίου σήμερα και, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν όσοι και όσες έχουν το όνομα: Απόστολος, Τόλης, Αποστόλης, Λάκης, Αποστολία, Λία, Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα *
Μελίτων, Μελίτωνας, Μελίτος, Μελίτης, Γερβάσιος, Γερβασία *

Σύναξη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων

Οι Απόστολοι του Χριστού θα ξεχωρίζουν μέσα στην Ιστορία της Εκκλησίας, σαν οι υπέρλαμπροι αστέρες πρώτου μεγέθους της πνευματικής ζωής. Την 30η Ιουνίου, η Εκκλησία γιορτάζει τους δώδεκα Αποστόλους που αρχικά εξέλεξε ο Κύριος, πλην του Ιούδα Ισκαριώτη. Αυτοί είναι: Σίμωνας (Πέτρος), Ανδρέας, Ιάκωβος, Ιωάννης, Φίλιππος, Θωμάς, Βαρθολομαίος (Ναθαναήλ), Ματθαίος, Ιάκωβος του Αλφαίου, Σίμωνας ο Ζηλωτής, Ιούδας ο αδελφός του Ιακώβου του μικρού και ο Ματθίας, που εξελέγη μέσα στο υπερώο τις παραμονές της Πεντηκοστής, σε αντικατάσταση του Ιούδα του Ισκαριώτη. Τη ζωή του καθενός των Αποστόλων αυτών, σκιαγραφούμε στις ιδιαίτερες γιορτές τους. Εδώ γίνεται υπενθύμιση της ενότητας που είχαν μεταξύ τους, αλλά και της ηθικής τους, που τόσο συνέβαλε στην πνευματική εν Χριστώ αναγέννηση του κόσμου. Έχουμε, λοιπόν, χρέος και εμείς οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί, να κινούμαστε στα ίχνη τους και με θερμό ζήλο για τη διάδοση του σωτηριώδους μηνύματος του Ευαγγελίου, που διέπνεε κι αυτούς, να γίνουμε μιμητές του έργου τους.

Άγιος Μελίτων

Ο Άγιος Μελίτων μαρτύρησε δια ξίφους

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