Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Ιουνίου

Σήμερα, Σάββατο 27 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Πιερής, Πιέρος, Πιέριος, Πιέρης, Πιερίων, Πιερία, Πιέρα και Σαμψών. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Σαμψών του Ξενοδόχου, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στη φιλανθρωπία και την περίθαλψη των ασθενών, καθώς και του Αγίου Πιερίου, Ιερομάρτυρα και Πρεσβυτέρου Αντιοχείας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα 27 Ιουνίου γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα Πιερής, Πιέρος, Πιέριος, Πιέρης, Πιερίων, Πιερία, Πιέρα και Σαμψών.
  • Ο Άγιος Σαμψών ο Ξενοδόχος, ιατρός από τη Ρώμη, χρησιμοποίησε την ιατρική για φιλανθρωπικούς σκοπούς και έσωσε τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, ο οποίος έκτισε νοσοκομείο προς τιμήν του.
  • Επίσης, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Πιέριο Ιερομάρτυρα Πρεσβύτερο Αντιοχείας, ο οποίος μαρτύρησε δια πυρός.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σάββατο 27 Ιουνίου σήμερα και, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν όσοι και όσες έχουν το όνομα: Πιερής, Πιέρος, Πιέριος, Πιέρης, Πιερίων, Πιερία, Πιέρα, Σαμψών

Άγιος Σαμψών ο Ξενοδόχος

Ο Άγιος Σαμψών, γεννήθηκε στη Ρώμη από πλουσίους αλλά ευσεβείς και ενάρετους γονείς. Ευφυής ως ήτο, σπούδασε φιλολογία, φιλοσοφία και ιατρική. Επιθυμώντας από τη μικρή του ηλικία να ζήσει κατά το χριστιανικό πρότυπο ζωής, μεταχειρίσθηκε την ιατρική όχι ως επικερδές επάγγελμα αλλά για καθαρά φιλανθρωπικούς και ευεργετικούς σκοπούς. Προσέτρεχε χωρίς διακρίσεις σε οποιονδήποτε είχε την ανάγκη του βοηθώντας τον, παρηγορώντας τον και στηρίζοντάς τον στην πίστη. Όταν εκοιμήθησαν οι γονείς του, μοίρασε την μεγάλη περιουσία την οποία κληρονόμησε και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί επισκέφθηκε όλα τα μοναστήρια. Εκεί έβρισκε ουσιαστικά καταφύγιο για να ηρεμεί και να μελετά τις Θείες Γραφές. Η φήμη του, η οποία γρήγορα εξαπλώθηκε προσέλκυσε την εύνοια και αυτού του μεγάλου αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Συγχρόνως η μεγάλη θεολογική του κατάρτιση και οι άλλες του αρετές, κίνησαν το ενδιαφέρον του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μηνά, ο οποίος τον χειροτόνησε πρεσβύτερο. Κάποτε ο Ιουστινιανός προσβλήθηκε από βαρεία ασθένεια και ζήτησε τη βοήθεια του Αγίου. Ο Όσιος προσευχήθηκε θερμά και κατόρθωσε να σώσει τη ζωή του αυτοκράτορα. Εκείνος θέλοντας να τον ευχαριστήσει και να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στον Άγιο, έκτισε ένα νοσοκομείο το οποίο γρήγορα αναδείχθηκε σε μεγάλο φιλανθρωπικό ίδρυμα όπου κατέφευγαν οι άποροι και οι αδύναμοι για να θεραπευθούν και να εύρουν παρηγοριά και στήριγμα. Έχοντας επιτελέσει ένα τεράστιο και θεάρεστο έργο, κοιμήθηκε ειρηνικά σε βαθιά γεράματα.

Άγιος Πιέριος Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος Αντιοχείας

Ο Άγιος Πιέριος Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος Αντιοχείας μαρτύρησε δια πυρός. (Ορισμένοι Συναξαριστές, μαζί με τη μνήμη του Αγίου Πιερίου, αναφέρουν και αυτή του αδελφού του Ισιδώρου).

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