Γιάννης Κατινάκης: «Έχω να μπω σε μέσα μαζικής μεταφοράς επτά χρόνια, γιατί φοβάμαι»

Ο Γιάννης Κατινάκης μίλησε ανοιχτά για την ομοφοβία που, όπως ανέφερε, εξακολουθεί να βιώνει στην καθημερινότητά του. Ο γνωστός TikToker βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Cinderella Nights» του OPEN, το βράδυ της Παρασκευής (27/6), και αναφέρθηκε σε πρόσφατο περιστατικό ομοφοβίας που σημειώθηκε στην πλατφόρμα του TikTok.

Ο ίδιος εξήγησε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν τον εξέπληξε, καθώς, όπως είπε, τέτοιες συμπεριφορές αποτελούν για εκείνον μια πραγματικότητα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια.

«Μπες μια μέρα στα παπούτσια μου»

Ο Γιάννης Κατινάκης ανέφερε αρχικά: «Θα σου πω ότι εγώ δεν σοκαρίστηκα. Εγώ, όντας ένα gay άτομο, ζώντας στην Ελλάδα, περπατώντας στους δρόμους της Ελλάδας, για εμένα αυτό είναι δυστυχώς το αναμενόμενο. Υπάρχει πάρα πολλή ομοφοβία. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν έχει ιδέα το πόση ομοφοβία υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν έχει ιδέα το πόσο βαθιά είναι ριζωμένος ο ρατσισμός στον Έλληνα.

Δυστυχώς… Και το ακούω πάρα πολύ συχνά αυτό, ότι “εντάξει, μωρέ, ποιος ασχολείται μαζί σας; Έχετε πρόβλημα;”. Μπες μια μέρα στα παπούτσια μου, ενός ανοιχτά gay ανθρώπου, και κάνε μια βόλτα στο κέντρο. Το τι θα ακούσεις δεν το διανοείται το μυαλό σου».

Στη συνέχεια, ο ίδιος περιέγραψε πώς οι εμπειρίες που έχει ζήσει έχουν επηρεάσει την καθημερινότητά του. Όπως είπε, αποφεύγει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς δεν αισθάνεται ασφαλής.

«Πρώτα κινδύνευσα και μετά φοβήθηκα»

«Καμιά φορά εύχεσαι απλά να ακούσεις και να είσαι ασφαλής. Μιλάς σε έναν άνθρωπο που έχει να μπει σε μέσα μαζικής μεταφοράς επτά χρόνια. Γιατί φοβάμαι. Δεν είμαι ασφαλής. Πρώτα κινδύνευσα και μετά φοβήθηκα και δεν ξαναμπήκα.

Είπα “άι σιχτίρι, δεν θα πηγαίνω μια βόλτα και θα διακυβεύεται κάθε φορά η σωματική μου ακεραιότητα”. Δεν θα πρέπει να παίζω και να στοιχηματίζω με την ψυχασθένεια του καθενός και το πού φτάνουν τα όρια της τρέλας του, του ρατσισμού και του μίσους του. Οπότε, ναι, δεν σοκαρίστηκα».

Με την τοποθέτησή του, ο Γιάννης Κατινάκης συνέδεσε το πρόσφατο περιστατικό στο TikTok με τις ευρύτερες εμπειρίες που, όπως υποστήριξε, βιώνουν ανοιχτά gay άνθρωποι στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια στην καθημερινότητα παραμένει ζητούμενο.