Φως στο Τούνελ: Φινάλε για την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη – Το μήνυμα για τη νέα σεζόν, δείτε βίντεο

Η Αγγελική Νικολούλη καλωσόρισε τους τηλεθεατές στην τελευταία εκπομπή του «Φως στο Τούνελ» για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, το βράδυ της Παρασκευής (26/6), στο MEGA.

Η δημοσιογράφος ανέφερε ότι η εκπομπή ολοκληρώνει τον φετινό της κύκλο και ανανέωσε το ραντεβού με το κοινό για το φθινόπωρο. Παράλληλα, προανήγγειλε τις υποθέσεις που θα απασχολούσαν το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν.

«Καλησπέρα. Αυτή, φίλοι μου, είναι η τελευταία εκπομπή του “Τούνελ” για την τηλεοπτική χρονιά. Το φθινόπωρο, πρώτα ο Θεός, θα εγκαινιάσουμε την 32η τηλεοπτική σεζόν εδώ, στο MEGA, με τη δική σας, πάνω απ’ όλα, τη βοήθεια.

Επόμενο είναι, λοιπόν, αυτή τη νύχτα να τα βάλουμε όλα κάτω σε πολύκροτες ιστορίες, όπου η έρευνα των αρχών έχει παγώσει, να δούμε τα κενά και να φέρουμε κυριολεκτικά τα πάνω κάτω με κάτι απλό. Με το να επιστρέψουμε στον τόπο του εγκλήματος», είπε η Αγγελική Νικολούλη στην έναρξη της εκπομπής.