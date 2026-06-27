Μουντιάλ 2026: Γυρίζει… σπίτι η Σκωτία, συνεχίζει η Παραγουάη – Η μάχη των καλύτερων τρίτων

Η Σενεγάλη επικράτησε 5-0 του Ιράκ και βελτίωσε σημαντικά τη θέση της στη βαθμολογία των τρίτων των 12 ομίλων του Μουντιάλ. Οι οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες προκρίνονται στη φάση των νοκ-άουτ, με τη Σουηδία, τον Ισημερινό, τη Βοσνία και την Παραγουάη να έχουν ήδη φτάσει τους 4 βαθμούς.

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Scotland's Kieran Tierney (60 reacts after the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Σενεγάλη νίκησε με 5-0 το Ιράκ και απέκτησε σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς διαθέτει την καλύτερη διαφορά τερμάτων μεταξύ των ομάδων που βρίσκονται στην τρίτη θέση.
  • Η Παραγουάη έχει ήδη συγκεντρώσει 4 βαθμούς και βρίσκεται σε θέση πρόκρισης, ενώ η Σκωτία βρίσκεται σε δυσχερή θέση με 3 βαθμούς και διαφορά τερμάτων -3.
  • Το νέο σύστημα διεξαγωγής προβλέπει ότι οι οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες θα προκριθούν, με την τελική εικόνα να διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση των εκκρεμών αγώνων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Σενεγάλη νίκησε με 5-0 το Ιράκ και προκάλεσε αλλαγές στη βαθμολογία των τρίτων ομάδων των 12 ομίλων του Μουντιάλ. Το νέο σύστημα διεξαγωγής προβλέπει ότι οι οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες θα προκριθούν στη φάση των νοκ-άουτ.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Σενεγάλη έφτασε τους 3 βαθμούς και απέκτησε σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς διαθέτει την καλύτερη διαφορά τερμάτων μεταξύ των ομάδων που βρίσκονται στην τρίτη θέση. Η ομάδα της Αφρικής θεωρείται ότι έχει κάνει ουσιαστικό βήμα πρόκρισης στους «32», αν και παραμένουν σε εκκρεμότητα αγώνες από πέντε ομίλους.

Οι ομάδες που έχουν προβάδισμα

Η Σουηδία, ο Ισημερινός, η Βοσνία και η Παραγουάη έχουν ήδη συγκεντρώσει 4 βαθμούς και βρίσκονται σε θέση πρόκρισης. Η Σενεγάλη ακολουθεί με 3 βαθμούς και διαφορά τερμάτων +2, στοιχείο που την κρατά ψηλά στη σχετική κατάταξη.

Αντίθετα, η Σκωτία βρίσκεται σε δυσχερή θέση, καθώς ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της με 3 βαθμούς και διαφορά τερμάτων -3. Η Νότια Κορέα παραμένει σε αναμονή, καθώς έχει επίσης ολοκληρώσει τους αγώνες της με 3 βαθμούς και διαφορά τερμάτων -1.

Η βαθμολογία των τρίτων ομάδων

Όμιλος Ομάδα Αγ. Ν Ι Η Τέρματα Διαφ. Β.
6ος Σουηδία 3 1 1 1 7-7 0 4
5ος Ισημερινός 3 1 1 1 2-2 0 4
2ος Βοσνία 3 1 1 1 5-6 -1 4
4ος Παραγουάη 3 1 1 1 2-4 -2 4
9ος Σενεγάλη 3 1 0 2 8-6 +2 3
12ος Κροατία 2 1 0 1 3-4 -1 3
1ος Νότια Κορέα 3 1 0 2 2-3 -1 3
10ος Αλγερία 2 1 0 1 2-4 -2 3
3ος Σκωτία 3 1 0 2 1-4 -3 3
8ος Πράσινο Ακρωτήρι 2 0 2 0 2-2 0 2
7ος Βέλγιο 2 0 2 0 1-1 0 2
11ος Λ.Δ. Κονγκό 2 0 1 1 1-2 -1 1

Η τελική εικόνα της κατάταξης θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση των αγώνων στους ομίλους που παραμένουν ανοιχτοί. Μέχρι τότε, η Σενεγάλη κρατά ισχυρό προβάδισμα για την πρόκριση, κυρίως λόγω της διαφοράς τερμάτων που απέκτησε μετά την ευρεία νίκη της επί του Ιράκ.

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