Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 26 Αυγούστου

Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο

Τρίτη 26 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Αδριανός, Αδριανή, Αδριάνα, Αντριάνα, Ανδριάννα, Ανδριαννή, Ανδριάνα Ναταλία, Ναταλίνα, Ναταλή, Νάταλι.

Άγιος Αδριανός

Ο Άγιος Αδριανός, από τη Νικομήδεια, έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού και ήταν παντρεμένος με την Ναταλία. Μια μέρα λοιπόν είδε 23 χριστιανούς, να είναι έτοιμοι να μαρτυρήσουν για την πίστη τους.

Ο 28χρονος Αδριανός, εντυπωσιάστηκε από αυτά πού άκουσε και δήλωσε στους ειδωλολάτρες ότι είναι κι’ αυτός χριστιανός. Αμέσως τον έπιασαν και τον έκλεισαν στην φυλακή.

Εκεί πήγε η Ναταλία να του συμπαρασταθεί και να του πει να μην λυγίσει. Στην συνέχεια, αφού υπέμεινε πολλά και φρικτά βασανιστήρια παρέδωσε το πνεύμα του. Αξιοσημείωτο είναι, ότι όταν οι ειδωλολάτρες επιχείρησαν να του κάψουν το σώμα, ξέσπασε μία δυνατή νεροποντή η οποία έσβησε τη φωτιά.

Το σώμα του ενταφιάστηκε από την γυναίκα του την Ναταλία, η οποία μετά από λίγο καιρό θάφτηκε δίπλα του, αφού μαρτύρησε και αυτή για τον Χριστό.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα σκοτεινά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορεί να αναπτυχθούν σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτ...

ΕΟΦ: Παρατεταμένη έλλειψη φαρμάκου για τη σχιζοφρένεια

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπεται για το ωράριο εργασίας, τις προσλήψεις, επιδόματα – Αναλυτικά όλα τα στοιχεία και τα π...

ΕΛΣΤΑΤ: Πόσο αυξήθηκε ο δείκτης τιμών υλικών κατασκευής τον Ιούλιο

Nvidia: Παρουσίασε διακριτικά το ταχύτερο mini PC της με ακραία απόδοση – Μοιάζει με μία RTX 5090

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
07:18 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Καιρός: Μικρή αστάθεια με κατά τόπους βροχές σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Άστατος προβλέπεται να είναι ο καιρός σήμερα Τρίτη (26/8), με κατά τόπου νεφώσεις και βροχές, ...
06:22 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Παξοί: Σήμερα η κηδεία της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα – Ανήμερα των γενεθλίων της

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία των Παξών έπειτα από τον τραγικό θάνατο που βρήκε το 4χρονο...
05:15 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (26/8)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
05:00 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Πάτρα: Εργασίες αποκατάστασης στο δίκτυο από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΠ στην Αρόη

Συνεργεία της ΔΕΥΑΠ επιχειρούν, από το απόγευμα της Δευτέρας (25/8), στην Αρόη προκειμένου να ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο