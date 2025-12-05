ΕΟΠΥΥ: Η καταγγελία ασφαλισμένου που οδήγησε στην εξάρθρωση του κυκλώματος με τις εικονικές συνταγογραφήσεις

Σύνοψη από το

  • Μία καταγγελία ασφαλισμένου οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος που διέπραττε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμάκων.
  • Συνελήφθησαν ένας φαρμακοποιός και δύο γιατροί, ενώ κατηγορούνται συνολικά οκτώ άτομα για οργάνωση σε συμμορία, ψευδή βεβαίωση και απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.
  • Ο ΕΟΠΥΥ καλεί τους ασφαλισμένους να ενεργοποιήσουν την άυλη συνταγογράφηση και να ελέγχουν τον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας τους για την αποφυγή παράνομης συνταγογράφησης.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΟΠΥΥ: Η καταγγελία ασφαλισμένου που οδήγησε στην εξάρθρωση του κυκλώματος με τις εικονικές συνταγογραφήσεις

Μία καταγγελία ενός ασφαλισμένου στάθηκε η αφορμή για την εκκίνηση των ερευνών που κατέληξαν στην εξάρθρωση του κυκλώματος, που διέπραττε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμάκων.

Ο ασφαλισμένος έκανε καταγγελία στον ΕΟΠΥΥ για εν αγνοία συνταγογράφηση και εκτέλεση φαρμάκων στο ΑΜΚΑ του θανόντος αδελφού του, όταν ο τελευταίος ήταν εν ζωή. Μετά από διεξοδική έρευνα των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, απεστάλη στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προς περαιτέρω διερεύνηση, τον Ιανουάριο του 2025, πλήρης φάκελος για τον έλεγχο της συνταγογραφικής συμπεριφοράς ιατρού και φαρμακοποιού στην Αττική, όπως αναφέρει ο Οργανισμός.

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από τη δική του έρευνα κατέληξε στη σύλληψη ενός φαρμακοποιού και δύο γιατρών, οι οποίοι μαζί με άλλους πέντε γιατρούς κατηγορούνται για οργάνωση σε συμμορία, ψευδή βεβαίωση και απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων σε πολίτες, οι οποίοι δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση.

Οι ελεγκτές γιατροί και φαρμακοποιοί του ΕΟΠΥΥ, με τη χρήση δεικτών συνταγογράφησης και συστήματος red flag, εντόπισαν ασυνήθη χρονική και γεωγραφική αναντιστοιχία μεταξύ της ώρας και του τόπου συνταγογράφησης και της ώρας και του τόπου εκτέλεσης των συνταγών.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΕΟΠΥΥ και σύμφωνα με την ελεγκτική νομοθεσία, έχουν ήδη επιβληθεί ποινές σε δύο εκ των ιατρών, ενώ συνεχίζονται, σύμφωνα και με τη δικογραφία, οι διοικητικές και πάσης φύσης ενέργειες σε βάρος των εμπλεκομένων για την αποκατάσταση των συμφερόντων του Οργανισμού και την προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων.

Ο ΕΟΠΥΥ προτρέπει τους ασφαλισμένους:

* να ενεργοποιήσουν την άυλη συνταγογράφηση, ώστε να ενημερώνονται αυτόματα για έκδοση συνταγών και παραπεμπτικών στο ΑΜΚΑ τους,

* να ενημερώνονται μέσω του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ για τις εκτελεσμένες συνταγές και ιατρικές πράξεις και

* να υποβάλλουν «δήλωση εναντίωσης» στον ΦΑΥ στην περίπτωση παράνομης συνταγογράφησης.

