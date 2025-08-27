Δολοφονία στη Σκύδρα: Πιθανή αναπαράσταση του στυγερού εγκλήματος σήμερα από τον 76χρονο καθ’ ομολογίαν δράστη

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του οικισμού Δάφνη στην Σκύδρα από την στυγερή δολοφονία ενός 72χρονου από 76χρονο συγχωριανό του.

Σύμφωνα με το OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» είναι πιθανό ο καθ’ ομολογίαν δράστης να μεταφερθεί μέσα στην ημέρα στο σημείο του εγκλήματος ώστε να γίνει αναπαράσταση της δολοφονίας.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, έχει ζητηθεί από τους κατοίκους του οικισμού να μην προσεγγίζουν τον τόπο του εγκλήματος ώστε να μην υπάρξει τυχόν αλλοίωση του χώρου, καθώς εκκρεμεί ο εντοπισμός εγγράφων ταυτοποίησης του θύματος.

Απολογείται την Πέμπτη

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 76χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για ποινική δίωξη ανθρωποκτονία με δόλο και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Πέμπτη (28/8).

Μάλιστα, ο καθ’ ομολογίαν δράστης οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και καλύπτοντας το πρόσωπό του.