Δολοφονία στη Σκύδρα: Πιθανή αναπαράσταση του στυγερού εγκλήματος σήμερα από τον 76χρονο καθ’ ομολογίαν δράστη

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του οικισμού Δάφνη στην Σκύδρα από την στυγερή δολοφονία ενός 72χρονου από 76χρονο συγχωριανό του.

Σύμφωνα με το OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» είναι πιθανό ο καθ’ ομολογίαν δράστης να μεταφερθεί μέσα στην ημέρα στο σημείο του εγκλήματος ώστε να γίνει αναπαράσταση της δολοφονίας.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, έχει ζητηθεί από τους κατοίκους του οικισμού να μην προσεγγίζουν τον τόπο του εγκλήματος ώστε να μην υπάρξει τυχόν αλλοίωση του χώρου, καθώς εκκρεμεί ο εντοπισμός εγγράφων ταυτοποίησης του θύματος.

Απολογείται την Πέμπτη

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 76χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για ποινική δίωξη ανθρωποκτονία με δόλο και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της  Πέμπτη (28/8).

Μάλιστα, ο καθ’ ομολογίαν δράστης οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και καλύπτοντας το πρόσωπό του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φούσκωμα τη νύχτα: Γιατί συμβαίνει και πώς να το αντιμετωπίσουμε, σύμφωνα με το Cleveland Clinic

Δεν υπάρχει απειλή από τον μύκητα Aspergillus στον «Άγιο Σάββα», σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας

Κουρέτας για ευλογιά αιγοπροβάτων: Καλεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να υιοθετήσει το μοντέλο του μοριακο...

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση των επισκεπτών μουσείων κατά 11,7% τον Απρίλιο

Το αναδιπλούμενο iPhone έρχεται το 2026 με 4 κάμερες, Touch ID και πολλά άλλα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
03:30 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Μοναδικό θέαμα στο Ναύπλιο: Φλαμίνγκο σε εντυπωσιακές πτήσεις – ΦΩΤΟ

Εντυπωσιακό θέαμα χάρισαν σαράντα φλαμίνγκο στον Αργολικό κόλπο, προσελκύοντας τα βλέμματα κατ...
01:00 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Παλαιό Φάληρο: Ξυλοκόπησαν άγρια διανομέα και τον λήστεψαν – «Τρέχανε τα αίματα – Ζω από τύχη»

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας διανομέας όταν δέχθηκε επίθεση μέσα σε διαμέρισμα στο Παλαιό...
00:15 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Καιρός: Τοπικές μπόρες και ενισχυμένοι άνεμοι την Τετάρτη – Παραμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες

Γενικά αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός, την Τετάρτη (27/8), με λίγες τοπικές νεφώσεις τις...
22:50 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Η προκλητική απολογία του 40χρονου και οι νέες αποκαλύψεις – Δεν κατάφεραν να πάνε στην κηδεία της 36χρονης τα 4 παιδιά της

Την ώρα που ο 40χρονος απολογείτο για την δολοφονία της συζύγου του στον Βόλο, φίλοι και συγγε...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο